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İstanbul'a kar yağacak mı? Bu kış nasıl geçecek? Bünyamin Sürmeli 'En yüksek olasılık...' deyip açıkladı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
01.10.2024 07:52
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İstanbul'a kar yağacak mı? Bu kış nasıl geçecek? Havaların soğumaya başlamasıyla herkes kar ihtimalini konuşmaya ve araştırmaya başladı. Bu kış kar yağışı nasıl olacak? Meteorolog Bünyamin Sürmeli, şiddetinden bağımsız bir şekilde "İstanbul bir şekilde kar alacak" derken en yüksek olasılığın da hafif ve orta seviye bir kış görülecek olması olduğunu söyledi. İşte bu kışla ilgili hava durumu değerlendirmesi...

İstanbul'a kar yağacak mı? Bu kış nasıl geçecek? Bünyamin Sürmeli 'En yüksek olasılık...' deyip açıkladı

Yazın etkisini yitirmeye başlaması ve sıcakların yerini yağışlı ve serin havalara bırakmasıyla birlikte "Kar ne zaman yağacak? Bu kış kar yağacak mı?" soruları sorulmaya başladı. Meteorolog Bünyamin Sürmeli, YouTube kanalında yaptığı yayında bu kış İstanbul için kar ihtimalini değerlendirdi. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı? İşte detaylar...

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Bünyamin Sürmeli o değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

2024-2025 KIŞI NASIL GEÇECEK?

"Geçen kış o kadar soğuk göremememize, o kadar kar yağışı alamamamıza rağmen çok kötü durum olan barajlarımızı iyi toparlayarak çıktık kıştan. Bu aslında sıra dışı bir yağışı anlatıyor. Bu kış için o sıra dışılık yok.

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İSTANBUL'A BU KIŞ KAR YAĞACAK MI?

Modellerin yüzde 76-77'si diyor ki İstanbul bir şekilde kar alacak. Şiddetinden bağımsız bir şekilde söylüyoruz. Bunun içerisindeki en yüksek olasılık da hafif-orta seviye ihtimali en yüksek noktada görünüyor. Yani kuvvetli kar, ağır kar alma ihtimalimiz yok mu? Yüzde 12-13'lerde mevcut. Ama en yüksek olasılık; kar yağma ihtimali çok yüksek ve kar olması halinde, beyaz örtü olması anlamını taşıyor bu söylediğimiz, hafif ve orta seviye bir kış görebileceğiz, kar görebileceğiz sonucu çıkıyor bu hem istatistik ve iklimsel modelleri bir araya getirip ortalamasını aldığımızda. Bu da biraz ümitlendirici."

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