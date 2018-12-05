'İstanbul'a kar yağmayacak' tartışması! Bir açıklama da Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi

"Yüksek sıcaklıkların 2000'li yıllardan sonra 15-16 tanesi bu yıllardan sonraya sıkışmış. Bu sene ılıman bir hava geçti. Kışın ılıman geçeceğini söylemiştik. İklim modellerinin sonuçlarını konuşuyoruz. Marmara'da serin bir hava var Aralık ayı içerisinde. Aralık ayında kar yağışı olasılığı Marmara ve Batı Karadeniz'de gözüküyor. Sıcaklıklar daha sonra mevsim normalleri üzerine çıkıyor. İklim modellerine göre Ocak, Şubat ve Mart aylarında sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde olacak"

"Verilerin istatistik değerlendirmesinden fiziksel bir sonuç çıkartmak olmaz. Fiziksel davranışlar verilerin istatistiğini verir. Örnek: İstanbul'da 250 yılda bir büyük (7 üzeri) deprem olur" dersek istatistiksel tahmin yaparız ama bunun fiziksel bir anlamı vardır.

Bu yılda 2 cm karaların birisinin altına girmesidir. Ve bu bükülme 5 m olunca kırılır deprem oluşur. Bu değere ulaşmak için 250 seneye ihtiyaç vardır. Dolayısıyla 250 sene sonuna deprem tahmini yaparsınız tabiki o zamana kadar deprem olmadıysa ama meteorolojide bu farklıdır.

"BU YIL KAR YAĞMAYACAK DİYEMEZSİNİZ"



Siz 106 yıllık sıcaklık verisine bakarak "bu yıl kar yağmayacak" diyemezsiniz. Ancak bu yıl sıcaklıklar ortalamanın üzerinde ya da altında geçecek diyebilirsiniz. Bu sene kar yağmayacak derseniz bunu fiziksel bir temele oturtamazsınız ancak falcılık yaparsınız.

Bu nedenle bu tür temele dayanan tahminlere itibar etmeyin. Türkiye'de meteorolojik tahmin konusunda Tek Yetkili MGM'dir. Biz Meteoroloji bölümü akademisyenlerin öngörüleri araştırma sonucu yapılan kendimizi bağlayan tahminlerdir. Yetkili değilizdir.