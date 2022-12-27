İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İstanbul Valiliği çalışmalara başladı! Meteoroloji'den kar yağışıyla ilgili kritik açıklama

İstanbul'da ne zaman kar yağacağı ve yılbaşı hava durumu bilgisi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesinde yayımladı. Öte yandan İstanbul Valiliği kar yağışı öncesi önlem almak için çalışmalara başladı. Peki, İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Yılbaşında İstanbul'a hava nasıl olacak?

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'da kar yağışı önümüzdeki 5 gün için beklenmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporuna göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde olacak.

YILBAŞINDA İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'a yılbaşında kar yağmayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre; megakent İstanbul'da güneşli bir hava hakim olacak.

İşte 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporu:





