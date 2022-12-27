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İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İstanbul Valiliği çalışmalara başladı! Meteoroloji'den kar yağışıyla ilgili kritik açıklama

27.12.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’a ne zaman kar yağacağı merak konusu olurken İstanbul Valiliği kar yağışı hazırlıklarına başladı. Basın ekspres yolu, E-5 karayolu ve Beylikdüzü üzerinde çok sayıda noktada bariyerler kesilerek kar küreme araçlarının dönüş yapabilmesi için noktalar hazırlandı ve birçok yere tuz çuvalları bırakıldı. 31 Aralık öncesi yanıtı merak edilen bir diğer soru ise "Yılbaşında İstanbul'a hava nasıl olacak?" oldu. 5 günlük hava durumu raporu yayımlandı. Peki, İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? İstanbul Valiliği çalışmalara başladı! Meteoroloji'den kar yağışıyla ilgili kritik açıklama

İstanbul'da ne zaman kar yağacağı ve yılbaşı hava durumu bilgisi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesinde yayımladı. Öte yandan İstanbul Valiliği kar yağışı öncesi önlem almak için çalışmalara başladı. Peki, İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Yılbaşında İstanbul'a hava nasıl olacak?

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İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'da kar yağışı önümüzdeki 5 gün için beklenmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporuna göre hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde olacak.

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YILBAŞINDA İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'a yılbaşında kar yağmayacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporuna göre; megakent İstanbul'da güneşli bir hava hakim olacak.

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İşte 5 günlük haritalı hava durumu tahmin raporu:

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meteoroloji İstanbul Valiliği istanbul kar yağışı

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