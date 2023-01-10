İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji tarih verdi! O güne dikkat: Kuvvetli geliyor

İstanbul'a ne zaman kar yağacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bilgiler doğrultusunda Türkiye'de yüksek bölgelere yılın ilk karı düştü. İstanbullular ise İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunu arama motorlarında araştırıyor. Öte yandan Amansız Elli soğuklarının yaklaştığı aktarıldı. Peki İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'a ne zaman kar yağacak, sorusu Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in yaptığı açıklamayla yanıt buldu.

Yüksek basıncın Türkiye'de etkili olduğunu belirten Şen, bu sebeple ülkemizde yağış olmadığını ifade etti.

Orhan Şen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'un ocak ayı uzun yıllar en yüksek sıcaklık derecesi 9 derecedir. Şu anda bugün 11-12 derece, hafta sonu da 14 dereceye çıkacak. Sıcaklık ortalamanın üzerinde. Kar yağması için 5 derecenin altına düşmesi lazım. Bu nedenden dolayı da ufukta da kar görünmüyor."

YURTTA HAVA DURUMU

Hava durumu ile ilgili yapılan açıklamaya göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla ve akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve Kuzey kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve güneyi, Ege ve Batı Akdeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/saat) ve zaman zaman hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ; Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri ile İzmir'in doğusu ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Muğla il genelinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2), iç ve doğu kesimlerinde zaman zaman şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

FIRTINA UYARISI : Rüzgarın ; Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Kıyı Ege'de (Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla) kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) ve zaman zaman tam fırtına (90-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç. Şehir Seç Adana Adıyaman Afyonkarahisar Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Düzce Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Şanlıurfa Siirt Sinop Şırnak Sivas Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, batı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve zaman zaman fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve zaman zaman fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar il genelinde çok kuvvetli, doğu ve iç kesimlerinde yer yer şiddetli

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra Batı Torosların yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz’de güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı , yağışlar yerel kuvvetli

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bolu'nun kuzey ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 13°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 12°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AĞRI °C, 2°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 2°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Az bulutlu

VAN °C, 1°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 7°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Az bulutlu





