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  4. İstanbul Adalet Sarayı'nda hareketli dakikalar! 18 yıl cezayı duyunca...

İstanbul Adalet Sarayı'nda hareketli dakikalar! 18 yıl cezayı duyunca...

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 16:22 | Son Güncelleme

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuksuz yargılandığı davada, 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık, mahkeme salonunun dışındaki cam kapıyı kırarak kaçmaya çalıştı. Alt kata inen sanık O.E.'yi polis ve güvenlik görevlileri yakaladı.

İstanbul Adalet Sarayı'nda hareketli dakikalar! 18 yıl cezayı duyunca...

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" davasından 18 yıl ceza alarak hakkında tutuklama kararı çıkan sanık O.E. duruşma salonunun bulunduğu 1'inci kattan koşarak aşağıya indi. Sanık O. E., zemin kata indikten sonra mahkeme salonlarının kalemlerinin bulunduğu koridorun başındaki cam kapıyı kırarak kaçmaya çalıştı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ve adliyenin güvenlik görevlilerince kısa sürede yakalanan sanık, cam parçalarından dolayı vücudunda oluşan kesikler için hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA

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