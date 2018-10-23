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İSTANBUL ADALET SARAYI ÖNÜNDE KAVGA : 3 YARALI (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 15:55 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Özden ATİK - Hasan YILDIRIM - Özgür EREN -İSTANBUL DHA Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda davalı iki taraf arasında kavga çıktı.

Haber-Kamera: Özden ATİK - Hasan YILDIRIM - Özgür EREN -İSTANBUL DHA Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda davalı iki taraf arasında kavga çıktı. Kavgada bıçakla yaralanan 3 hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken polisin önlemleri devam ediyor. Görüntü Dökümü: ---------- -Olay yerinden görüntüler (Tür: İstanbul)

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