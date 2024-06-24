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  4. İstanbul Ataşehir'de alkollü sürücüye meydan dayağı

İstanbul Ataşehir'de alkollü sürücüye meydan dayağı

24.06.2024 06:26
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İstanbul Ataşehir'de otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, düğün salonunun önünde park halindeki diğer araçlara çarptı. Düğün sahipleri alkollü sürücüye meydan dayağı attı.

İstanbul Ataşehir'de alkollü sürücüye meydan dayağı

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen alkollü sürücü, aracıyla düğün için gelen ve araçlarını düğün salonunun önüne park eden araçlara çarptı. Kaza sesiyle düğün salonundan dışarıya çıkan araç sahipleri araçlarını kazaya karışmış halde görünce alkollü sürücüyle tartışmaya tutuştu.

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşanılan olayın ardından alkolü sürücü olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ile düğün salonundan çıkan şahıslar arasında da tartışma yaşandı.

Polis ekipleri kaçan alkollü sürücüyü arama çalışmasına girerken olayla de ilgili inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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