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İstanbul Avcılar'da feci kaza... Abla ve kardeş metrelerce havaya savruldu!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 09:42 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar'da yolun karşısına geçmeye çalışan abla ve kardeşi, yolda hızla seyreden otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya fırladı. Abla ve kardeşi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza anına şahit olan ilkokul çocukları büyük korku yaşadı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü Avcılar 'da meydana geldi. üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akan trafikte yolun karşısına geçmeye çalışan Kamile Özdemir (52) ve kardeşi Gülizar Işık, Ali C. (49) yönetimindeki otomobilin feci şekilde çarpması sonucu metrelerce havaya fırlayarak yola düştü. Yaşanan kaza sonrasında araç sürücüsü şoka girerken, çevredeki vatandaşlar abla ve kardeşin yardımına koştu. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kamile Özdemir ve kardeşi Gülizar Işık’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahale sonrasında abla ve kardeş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılarından bir tanesinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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KAZA ANINI GÖREN ÇOCUKLAR BÜYÜK KORKU YAŞADI

Sabah saatlerinde sırtlarında çantayla kursa giden ilkokul çocukları, gözleri önünde yaşanan kaza sonrası neye uğradığını şaşırdı. Çocuklar korku dolu anlar yaşarken, yanlarından geçen bir vatandaş, çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Kazayı gören bir çocuk korkarak gözlerini kapatırken, yanında bulunan arkadaşına sarıldı. Daha sonrasında ise çocuklar birbirlerine sarılarak olay yerinden ayrıldı. (İHA)

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istanbul Avcılar trafik kazası

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