HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Ayakkabıcılar Esnaf Odası, depremzedelere kışlık bot ve ayakkabı yolladı

İstanbul Ayakkabıcılar Esnaf Odası, depremzedelere kışlık bot ve ayakkabı yolladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 19:14 | Son Güncelleme

İstanbul Ayakkabıcılar Esnaf Odası, depremzedelere kışlık bot ve ayakkabı yolladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ayakkabıcılar Esnaf Odası, Elazığ'daki depremzedelere 3 bin adet ayakkabı ve kışlık bot gönderdi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (İSTESOB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ayakkabıcılar Esnaf Odası, İstanbul'daki ayakkabı imalatçılarından topladığı 3 bin adet ayakkabı ve kışlık botu Elazığ'daki depremzedelere gönderdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Ayakkabıcılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Kahraman, şunları kaydetti:

"Ülke olarak depremzedeler için seferberiz. İstanbul'da ayakkabı imalatı yapan arkadaşlarımızın desteği ile depremden zarar gören hemşehrilerimize kışlık bot ve ayakkabı hazırladık. Bu hafta sonu ellerine ulaşacak şekilde de ilettik, ayakkabılar yola çıktı."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı Ramo'nun Fatoş'u öyle bir elbise giydi ki... Göğüs dekoltesiyle yorum yağdı
Yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilitYola çıkacaklar dikkat! Trafik kilit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ İstanbul Ayakkabıcılar Esnaf Odası İSTESOB

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

Ortalarda yoktu! 'Acun'dan iş kapma derdinde'

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Olçok ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Olçok ailesine ziyaret

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

Yola çıkacaklar dikkat! Trafik kilit

Korkunç olay! Sevgilisinin ölümünden 2 gün sonra kanlar için bulundu

Sevgilisinin ölümünden 2 gün sonra kanlar için bulundu

Yeni doğan bebeklerini poşete koyup çöpe atmışlar! Cani sevgililere 44 yıl hapis

Gerçek hastanede ortaya çıktı! Cani sevgililere 44 yıl hapis

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog

Gülümseten diyalog! Bakanı tanımayınca...

Korona virüsünden sonra şimdi de Lassa ateşi salgını alarmı! Nijerya'da bir ayda 41 kişi öldü

Korona virüsünden sonra şimdi de Lassa ateşi salgını alarmı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.