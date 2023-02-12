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İstanbul Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı ekipler buldu! Enkazda 30 bin 500 dolar...

12.02.2023 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan İstanbul Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri, enkazda 30 bin 500 dolar buldu. Bir diş doktoruna ait olduğu düşünülen para ve bazı elektronik eşyalar jandarmaya teslim edildi.

İstanbul Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı ekipler buldu! Enkazda 30 bin 500 dolar...

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. İstanbul Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri de Hatay'da enkazda yaptığı çalışmalarda çok sayıda vatandaşı sağ çıkardı.

JANDARMAYA TESLİM EDİLDİ

Odabaşı Mahallesi'nde 24 daireli 8 katlı Süleyman Mutlu Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışması yapan ekipler, beton yığının arasında içinde para olan bir çanta buldu. Çantadan 30 bin 500 dolar çıktı. Diş doktoruna ait olduğu düşünülen nakit para ve bazı elektronik eşyalar sahibine teslim edilmek üzere oradaki jandarma ekibine teslim edildi. (İHA)

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