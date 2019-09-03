"Bakanlık olarak bu sene GÜBİS sistemini açtık. Bu sistemde güvensiz bulduğumuz ürünlere ilişkin fotoğrafları, markaları, modelini, üretici bilgilerini, hangi fiziksel riskten ya da kimyasaldan kalmış, bunlarla ilgili tüm bilgileri tüketicilerimiz ile paylaşıyoruz"

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)

Ticaret Bakanlığı tarafından kırtasiye ürünleri ve okul kıyafetlerinin güvenliği konusunda velileri bilinçlendirmek üzere toplantı yapıldı.

2019-2020 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül pazartesi günü başlıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı, kırtasiye ve okul kıyafeti alışverişinin yoğun olarak yapıldığı bugünlerde, söz konusu ürünlere yönelik piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini artırdı. Bu çerçevede Beyoğlu Belediyesi Piripaşa Semt Konağı'nda, kırtasiye ürünleri ve okul kıyafetlerinin güvenliği ile ilgili velileri bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

"MERDİVEN ALTINDA SATILAN ÜRÜNLERİ TERCİH ETMEYİN"

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Meral Karaaslan, Çocukların “hassas tüketici" grubunda olduğunu ve bu nedenle kırtasiye ürünlerinin denetimine çok önem verdiklerini vurgulayarak, “Azoboyar maddeler, ağır metaller, fitalatlar ve çok fazla kanserojen maddelerle ilgili denetim gerçekleştiriyoruz. Özellikle fitalatlar çok riskli. Fitalat nedir? Plastiği yumuşatmak için kullanılan çok tehlikeli bir kimyasal. Fitalatlarla ilgili bir takım güvensizlikler denetimlerimizle yıldan yıla düşüş gösterdi. En son 2018'de 115 bin ürün denetlemişiz, 3 bin 598'i güvensiz bulunmuş. Yüzde 3.1 olarak bunu tespit etmişiz. Ve tespitimiz de şunu gösterdi ki, merdiven altı satış noktaları riskli. Merdiven altı üretim noktalarından uzak durun. Üreticisi bilinen, kimliği belli olan yerleri tespit etmelisiniz. Yüzde 3'lük kısım merdiven altı dediğimiz kısımdan gelen ürün gruplarıö dedi.