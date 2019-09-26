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İSTANBUL - BALAT'TA BİNANIN YIKIM SIRASINDA ÇÖKME ANI - 1

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 18:24 | Son Güncelleme

  FATİH Balat'ta daha önce riskli olduğu gerekçesi ile boşaltılan 4 binanın bir kısmı bugün yaşanan depremin ardından hasar gördü.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) FATİH Balat'ta daha önce riskli olduğu gerekçesi ile boşaltılan 4 binanın bir kısmı bugün yaşanan depremin ardından hasar gördü. Hasar gören binaların tamamının yıkılması için çalışma başlatıldı. Yıkım sırasında çökme meydana geldi
Silivri'de öğlen saatlerinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Fatih Balat Esnaf Loncası Sokak'ta bulunan daha önceden boşaltılmış binanın bir kısmı yıkıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından riskli olduğu gerekçesi ile 4 binanın daha önceden boşaltıldığı öğrenildi. Deprem sonrası olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri binaların öncelikle doğalgaz hatlarını kesti. Zabıta ekipleri tarafından çevresi güvenlik şeridi ile çevrilen binaların yıkılması için çalışma başlatıldı.

Görüntü dökümü:
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-Yıkım çalışmaları
-Çökme anı
-Genel ve detaylar

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Balat'ta depremde hasar gören binalarda yıkım yapılıyorBalat'ta depremde hasar gören binalarda yıkım yapılıyor
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