İstanbul Barosu hakkında suç duyurusu

Vatan Partisi adına avukat Zeynep Küçük, İstanbul Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu. Küçük yaptığı açıklamada, İstanbul Barosu’nun Ebru Timtik’in ölümüne ilişkin aldığı tutumu eleştirerek, “İstanbul Barosu Ebru Timtik’i masumlaştırmıştır” dedi. Avukat Zeynep Küçük geçtiğimiz günlerde açlık grevindeyken hayatını kaybeden Ebru Timtik’le ilgili aldığı tavır nedeniyle İstanbul Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu. Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ve bazı yönetim kurulu üyelerinin terör örgütü yöneticisiyle birlikte yakalanan Ebru Timtik’in yargılanması sürecinde de sahip çıktığını belirtti. Avukat Küçük dilekçede ayrıca, “Bu yetmezmiş gibi örgütsel bir eylem olarak başlattığı ölüm orucunu kutsamaktadır” dedi. Küçük, Ebru Timtik’in örgüt yönlendirmesiyle ölüm orucu başlattığını da suç duyurusu metninde belirterek “Eylemi neticesinde ölen Ebru Timtik’in posterini, bir kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan İstanbul Barosu’na asılmasına müsaade edilmiştir. Sayın Başsavcılığınızca da kanaat getirilecektir ki; bu zamana kadar Ebru Timtik isimli şahıs için baronun gücünü ve temsil yetkisini kullanan İstanbul Barosu Yönetiminin, baro binasına ölümü üzerine posterini asması da beklenen bir sonuçtur” ifadelerini kullandı.

5 suçtan dava açılması talep edildi

İstanbul Barosu’nun posterleri kendilerinin asmadığına ilişkin iddialarına güvenmenin de mümkün olmadığını söyleyen avukat Zeynep Küçük, suç duyurusu metninde “İstanbul Barosu Yönetim Kurulu, Ebru Timtik’in ölüm orucu eyleminin bir terör örgütü olan DHKP-C’nin eylem türü olduğunu bilmemesi imkan dışıdır” ifadelerine yer verdi. Dilekçede İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Başkanı ve bir kısım üyeleri hakkında "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs", "Suçu ve suçluyu övme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Görevi Kötüye Kullanma" “Hakaret” suçlarından dava açılması talep edildi.

“Ebru Timtik DHKP-C terör örgütünün bir üyesidir”

Suç duyurusunun ardından basın açıklaması yapan avukat Zeynep Küçük, Ebru Timtik’in bir örgüt evinde kalorifer peteklerinin arkasına saklanmış bir dehlizde bir terörist ile birlikte saklanırken yakalandığını söyledi. Avukat Küçük, “Ebru Timtik DHKP-C terör örgütünün bir üyesidir. Buna ilişkin olarak da hakkında bir yargılama yapılmış ve terör örgütü üyesi olduğu tespit edilerek hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. Dosya Yargıtay’da denetlemeye açık halde beklemektedir” dedi.

Ebru Timtik’in savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden DHKP-C terör örgütünün bir üyesi olduğunu söyleyen avukat Küçük, “Hatta yargı şehidimizin ölümüyle ilgili baskını yapan 2 terörist Ebru Timtik ile görüşmek istemiştir. Ebru Timtik onlarla görüştükten sonra da şöyle demiştir ‘Çocuklar kararlı yapacaklar istediklerini verin’. Ebru Timtik’in örgütle olan bağını inkar etmek kimsenin elinde olan bir şey değildir. Bunun içinde İstanbul Barosu da vardır” şeklinde konuştu.