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İstanbul Bilişim davalık oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.09.2020 12:28 | Son Güncelleme

Türkiye’de son dönemin en çok konuşulan firması İstanbul Bilişim dava ile karşı karşıya kaldı. İstanbul Bilişim’in sahibine hapis cezası verilebilir.

İstanbul Bilişim davalık oldu

Türkiye’de binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim dava süreci ile karşı karşıya kaldı. 2020’nin başından beri müşterilerinden para aldığı ancak ürünleri göndermediği iddia edilen İstanbul Bilişim’e dava açıldı. İstabul Bilişim’in sahibinin bu davada 12 yıldan 40 yıla kadar hapsi isteniyor.

DOLANDIRMA KASTIMIZ YOK DEDİ

İstanbul Bilişim’in 31 yaşındaki sahibi Nurettin Yavuz’un ifadesi, dört ayrı şikayet için ayrı ayrı alındı. Nurettin Yavuz’un Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede; “Kimseyi dolandırma kasıtlarının olmadığını, ürün tedariğinde sorun yaşadıklarını söylediği” belirtildi.

Aktarılan bilgilere göre; 50 bini aşkın kişiye stokta bulunmayan ürünlerin satışını gerçekleştiren ve bu satışlar sonrası 150 milyon TL değerinde dolandırıcılık yaptığı iddia edilen firmanın akıbeti henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz aylarda konkordato ilan eden firma, ürünleri göndermediği gibi toplamış olduğu bu paraları da iade etmemişti.

Ankara’da açılan bu davanın en kısa sürede sonuçlanacağı ortada. 50 bini aşkın mağdurun olması ve toplanan paranın oldukça yüksek olması, dava sürecini hızlandıracak gibi görünüyor.

Yaklaşık 20 yıldır hizmetlerine kaliteli bir şekilde devam ettiren firmanın son 1 yıl içerisinde konkordato ilan edip müşterilerini mağdur etmesi kabul edilemez bir durum. Umarız 50 binden fazla kişinin tamamının tüm zararları karşılanır ve toplanan bu paralar geri iade edilir.

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