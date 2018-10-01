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İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 22:51 | Son Güncelleme

İstanbul’da gün batımı, benzerine az rastlanan görsel bir şölene dönüştü. Süleymaniye Tepesi’nden batan güneş, İstanbul semalarını ve Boğaz’ı kızıla boyadı.

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul’da akşam saatlerinde Boğaz’da benzerine az rastlanan türden bir manzara oluştu. Görsel bir şölene dönüşen gün batımı, iki kıtayı ayıran İstanbul Boğazı’nı ve gökyüzündeki bulutları boydan boya kızıla boyadı.

Eminönü, Mercan Mahallesi’nde bulunan Tarihi Sağır (Sagir) Han’ın çatısından kaydedilen görüntüler, birçok medeniyete başkentlik yapmış olan İstanbul’un eşsiz güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

camur

DÜN YAĞMUR ÇAMURA BULAMIŞTI

BEYKOZ’da dün sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulanmış ve Boğaz, akan seller nedeniyle çamur rengine dönmüştü.


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istanbul Süleymaniye Tepesi Kızıl

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