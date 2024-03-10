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  4. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli: Vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli: Vapur seferleri iptal edildi

10.03.2024 10:30
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İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle gemi trafiği geçici olarak askıya alındı. Vapur seferleri de ikinci bir duyuruya dek iptal edildi.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli: Vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer ve Beykoz kesimlerinde yoğunlaşan sis, yer yer etkisini gösterdi.

Trafikte aksama yaşanmazken, sis nedeniyle bazı ana cadde ve viyadüklerde görüş mesafesi düşüyor.

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BOĞAZ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan da "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." açıklaması geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 1 olarak ölçüldü.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları internet sitesinden yaptığı duyuruda, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Beykoz-Üsküdar ve Rumeli Kavağı-Eminönü seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul Boğazı
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