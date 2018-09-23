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İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 08:48 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı çevresinde etkili olan sis nedeniyle ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neredeyse görünmez oldu.

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle Boğaz ve Haliç çevresinde sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez oldu.

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Kaynak: DHA

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