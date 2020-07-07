HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Boğazı'nda tekne denetimi! 49 kişiye toplamda 154 bin 350 lira idari para cezası kesildi

İstanbul Boğazı'nda tekne denetimi! 49 kişiye toplamda 154 bin 350 lira idari para cezası kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 11:15 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı'nda kiralık teknelerin eğlence yeri olarak kullanılması ile ilgili denetim yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uymayan 49 kişiye toplamda 154 bin 350 lira idari para cezası kesildi. Polisin bir tekneye yaptığı denetim anları kameralara yansıdı.

İstanbul Boğazı'nda tekne denetimi! 49 kişiye toplamda 154 bin 350 lira idari para cezası kesildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarlar üzerine İstanbul Boğazı açıklarında denetim yaptı. Kiralık teknelerin eğlence yeri olarak kullanılması ile ilgili yapılan denetimlerde Kabataş açıklarında duran bir tekneye baskın düzenlendi.

Teknede sosyal mesafe ve maske kuralının ihlal edildiğini gören polis ekipleri tekneyi Kabataş Limanı'na demirledi

1

Polis, tekne içinde bulunan 49 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 150 lira idari para cezası kesti.

2

Toplamda 49 kişiye 154 bin 350 lira para cezası kesildi. Tekne sahibi Muzaffer C., tekneyi kiralayan D.C. ve işletmenin çalışanı Tevfik T. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

3

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi Vatandaşı sokağa döken olay! Çocuklar söyledi
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
2020 Yılı Açık Öğretim Kurumları Yurt Dışı Sınavları Yazısı2020 Yılı Açık Öğretim Kurumları Yurt Dışı Sınavları Yazısı

En Çok Okunan Haberler

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Kabine değişikliği olacak mı?

Kabine değişikliği olacak mı?

Kocaeli’de polis memurunun acı ölümü!

Kocaeli’de polis memurunun acı ölümü!

Havadan müdahale yeniden başladı

Havadan müdahale yeniden başladı

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

İlginizi Çekebilir

Yer: Bursa! Bu görüntüye tepki yağdı

Yer: Bursa! Bu görüntüye tepki yağdı

TEM Otoyolu'nda otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

TEM Otoyolu'nda otobüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz

Mahkemeden flaş karar: Kesilen salgın cezaları geçersiz

Çekiliş sonuçları belli oldu: İşte kazandıran rakamlar

Çekiliş sonuçları belli oldu: İşte kazandıran rakamlar

Diğer Haberler
PKK'dan kaçan terörist böyle teslim oldu

PKK'dan kaçan terörist böyle teslim oldu

MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van Gölü'ndeki tekne faciasıyla ilgili yeni gelişme! Medeni Akbaş bölgeye getirildi

Van Gölü'ndeki tekne faciasıyla ilgili yeni gelişme! Medeni Akbaş bölgeye getirildi

Şanlıurfa’da bir ay boyunca etkinlikler yasaklandı

Şanlıurfa’da bir ay boyunca etkinlikler yasaklandı

İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş PKK açıklaması: Örgütü çökertiyoruz

İçişleri Bakanı Soylu'dan flaş PKK açıklaması

Hasankeyf yeni hali ile konuşuluyor! Hasankeyf tarihi nedir? Hasankeyf nerede, hangi şehirde?

Hasankeyf yeni hali gündemde! Hasankeyf tarihi nedir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.