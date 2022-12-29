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İstanbul Boğazı’ndaki eğlence teknelerine yılbaşı denetimi!

29.12.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşı öncesinde İstanbul Boğazı’nda eğlence organizasyonu yapan teknelere kaçak ve sahte içki denetimi gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı denetimlerde, Beşiktaş bölgesinde faaliyet gösteren tekneler tek tek incelendi.

İstanbul Boğazı’ndaki eğlence teknelerine yılbaşı denetimi!

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla Beşiktaş’ta ve çevre ilçelerde yılbaşı öncesi, eğlence organizasyonu yapan teknelere yönelik kaçak alkol denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde tekne işletmelerinin servis edilen ürünlerin bandrollerini ve iş yerinin hijyen kurallarına uyup uymadıklarını kontrol edildi.

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"DENETİMLERİMİZİ SIKLAŞTIRIYORUZ"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca’nın da katılığı denetimde ekipler işletmelerin gerekli evrakları tam olup olmadığını kontrol etti. İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca, “7 gün 24 saat esasına göre, 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanunu çerçevesinde halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması ile ilgili çiftlikten sofraya kadar bütün aşamaları denetliyoruz. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı öncesi olduğu gibi yılbaşı öncesi de özellikle alkol tüketilen ve alkol üretilen işyerlerinde denetimlerimizi biraz daha sıklaştırıyoruz. Denizde Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile beraber, karada polisimiz ve jandarmamız ile beraber denetimlerimizi sıklaştırıyoruz bu dönemde. Bu dönemde Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve ekiplerimiz ile beraber Boğaz'a açılacak ve alkol sunumu yapacak teknelerde denetimlerimizi gerçekleştirdik. Önce evraklarının kontrolünü yapıyoruz, Maliye Bakanlığınca geliştirilen barkod okuma cihazlarıyla bandrolleri gerçek mi değil mi onun kontrolünü yapıyoruz. Ayrıca işletmenin alkol sunumu ile belgeleri var mı? TAPDK belgeleri var mı, ruhsatları var mı, çalışanların hijyen belgeleri var mı, ilaçlama belgeleri var mı? Kontrollerini yapmak suretiyle denetimimizi sonlandırıyoruz” dedi.

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Öte yandan kontrollerin yılbaşına kadar devam edeceği öğrenildi. (İHA)

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İstanbul Boğazı

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