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İstanbul Boğazı'nı istila etmişlerdi! Nedeni ortaya çıktı

25.11.2020 17:31 | Son Güncelleme:
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İstanbul Boğazı'nı istila etmişlerdi! Nedeni ortaya çıktı

Bir anda ortaya çıkan denizanalarının paniğe neden olduğu İstanbul'da konuyla ilgili açıklama Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar'dan geldi. Okyar, sık karşılaşılmayan bu durumun lodos ve poyrazdan dolayı yaşandığını söyledi. Okyar, akıntıyı beraberinde getiren doğa olaylarının denizanası yığılmasına neden olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Okyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde yoğun bir denizanası popülasyonu olduğunu söyledi.

İstanbul Boğazı'nda son bir haftadır yoğun denizanası yığılması görüldüğünü belirten Okyar, "Boğazda Arnavutköy Sahili ve Sarayburnu açıklarında denizanaları yığılması oldukça fazla. İstanbul Boğazı'nda aşırı denizanası görülmesinin nedeni lodos ve poyraz. Akıntıyla birlikte de boğazda denizanaları yığılmaları oluyor." diye konuştu.

Okyar, denizanalarının sayılarının çeşitli sebeplerden dolayı arttığının altını çizerek, şöyle devam etti:

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"Aşırı balıkçılıktan dolayı bazı balık stokları sayısının azalması ve denizanalarıyla rekabet edememe durumu, küresel ısınmaya bağlı olarak sıcaklıktaki değişiklikler, kirlilik Marmara Denizi'ndeki denizanalarının sayısını artırdı. Boğazda görülen denizanaları Marmara Denizi'nde bulunan doğal bir tür olan ay denizanasıdır. Bu tür Karadeniz'de de yaşar. Bu denizanasının zehir etkisi oldukça düşüktür. Zaten kış ayındayız ve denize girmiyoruz ama bir şekilde temas ettiysek, cildiniz alerjik değilse hiçbir zararı yoktur. Ama bazı denizanaları son derece zehirlidir ve hastanelik yapabilir. Bu zehirli denizanaları Akdeniz sahilinde bulunuyor. İstanbul Boğazı'nda şu anda görülen denizanalarının sağlık yönünden hiçbir zararı yok."

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Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, denizanalarının yoğun olmasının balıkçıları olumsuz yönde etkilediğini sözlerine ekledi.

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AA


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