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İstanbul Büyükçekmece'deki bir apartmanda patlama! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2019 11:11 | Son Güncelleme

İstanbul'dan son dakika patlama haberi geldi. Büyükçekmece Güzelce Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinin girişinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Büyükçekmece'de bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama nedeni henüz belirlenemezken olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Bina büyük oranda maddi hasar meydana gelirken bir araç ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, Güzelce Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında yaşandı. Boş ardiye olarak kullanılan alanda sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde patlama meydana geldi. Şiddetli patlama sonrası Mehmet Salih Güler (43) isimli bir vatandaş ağır yaralandı. Olayda yaralanan diğer kişi ile birlikte ağır yaralı 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

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PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Patlama sonrası çevredeki vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Şiddetli patlama sonrası binanın dış cephesi ve daire camları adeta tuzla buz oldu. Apartmanın avlusunda bulunan bir araçta patlama sonrası ağır hasar meydana geldi. Patlamada yaşlı bir kadının da vatandaşlar yardımı ile dışarı çıkarıldığı öğrenildi.

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'NE OLDUYSA ORADA OLMUŞ'

Patlama sırasında amcası yaralanan Emrah Güler, bir anda patlama olduğunu ifade ederek, "Şu alt katta patlama gerçekleşti. Normalde kullanmadığımız eşyaları koyuyorduk orada. Ne olduysa orada olmuş ama kazan patlamamış başka bir kazan mı vardı artık bilmiyoruz. İçeriden babaannemi çıkardık. O kendisi rahatsızdı. Apartmanda 15-16 kişi oturuyordu. Amcam ağır yaralandı. Arkadaşı da hafif yaralıydı. Ne patladığını bilmiyoruz" dedi.

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SAHTE İÇKİ ŞÜPHESİ

Patlamanın meydana geldiği yerde sahte içki imal edildiği öne sürülürken polis ve itfaiyenin incelemesi sürüyor. (İHA-DHA)

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Büyükçekmece patlama istanbul

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