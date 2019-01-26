İstanbul Büyükçekmece'deki bir apartmanda patlama! Yaralılar var

Büyükçekmece'de bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama nedeni henüz belirlenemezken olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Bina büyük oranda maddi hasar meydana gelirken bir araç ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, Güzelce Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında yaşandı. Boş ardiye olarak kullanılan alanda sebebi henüz bilinmeyen bir şekilde patlama meydana geldi. Şiddetli patlama sonrası Mehmet Salih Güler (43) isimli bir vatandaş ağır yaralandı. Olayda yaralanan diğer kişi ile birlikte ağır yaralı 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

PATLAMA SONRASI YANGIN ÇIKTI

Patlama sonrası çevredeki vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Şiddetli patlama sonrası binanın dış cephesi ve daire camları adeta tuzla buz oldu. Apartmanın avlusunda bulunan bir araçta patlama sonrası ağır hasar meydana geldi. Patlamada yaşlı bir kadının da vatandaşlar yardımı ile dışarı çıkarıldığı öğrenildi.