İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na Kanal İstanbul afişleri için soruşturma açıldı

Açıklamayı ilk olarak CHP'nin Millet İttifakı'ndaki ortağı İYİ Parti'nin lideri Meral Akşener yaptı. Akşener, pazartesi sabah FOX TV'de katıldığı bir programda "Sayın İmamoğlu'na Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için devlete karşı çıkmaktan soruşturma açıldı. Soruşturmanın özelliği şu: Devletin projesine karşı çıktığı için bölücülük yapmakla suçlanıyor" ifadelerini kullandı.

Bu konuda Erdoğan ve İmamoğlu arasında açıklamalara yansıyan gerilim, afişler üzerinden yargıya taşınıyor.

Bu açıklamayla birlikte "Ya Kanal ya İstanbul" yazılı afişler hazırlatılmış ve İstanbul'un çeşitli ilçelerinde üst geçit gibi yerlere asılmıştı.

İstanbul'un CHP'li belediye başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin hayata geçirileceği açıklamaları sonrası Aralık 2019'da projeye neden karşı olduğunu açıklayan 15 maddelik bir bildiri yayımlamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında açıkladığı "çılgın proje" diye bilinen Kanal İstanbul'a karşı hazırladığı afişlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Açıklamanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Kanal İstanbul karşıtı afişler nedeniyle İmamoğlu hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Ongun, "T.C. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında "Ya Kanal Ya İstanbul" "Kanal İstanbul'a Kimin İhtiyacı Var" afişleri ile ilgili olarak inceleme başlatıldığı tebliğ edilmiştir" mesajını paylaştı:

"Bu inceleme kapsamında afişlerin Anayasa'nın 104., 123. ve 127. maddelerinde belirtilen 'İdarenin bütünlüğü ilkesine ve devlet politikasına kamu kaynağı kullanılarak muhalefet edilmesinin mümkün olmadığı' iddialarıyla yazılı ifadesinin 7 gün içinde verilmesi istenmiştir."

İçişleri Bakanlığı: İdarenin bütünlüğü ilkesine aykırı

Ongun'un ardından konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi:

"İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in 16 Kasım 2020 tarihinde katıldığı bir televizyon kanalında Kanal İstanbul Projesi'ne karşı çıktığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açıldığı, kendisinin bölücülükle suçlandığı şeklinde beyanlarının olduğu, bazı basın yayın organlarında da benzer değerlendirmelerde bulunulduğunun anlaşılması üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.