HABER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atama! İşte o isim

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 17:29 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Kahraman'ı atadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atama! İşte o isim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönetim kadrosu yapılandırması devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Kahraman'ı atadı.

TAYFUN KAHRAMAN KİMDİR?

1981 tarihinde İzmir’de doğan Kahraman'ın özgeçmişi şu şekilde:

Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 2004 yılında lisans eğitimini tamamlayarak, şehir plancısı unvanı ile mezun olan Kahraman, 2006 – 2010 yılları arasında iki dönem TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu’nda "profesyonel çalışan" olarak Sekreter Üye görevinde bulundu.

Kahraman, TMMOB Şehir Plancıları Odası’nda 2010 yılında başladığı İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 2019 yılı Ocak ayına kadar devam etti. 2010 -2014 yılları arası Oda Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği’nde bulundu. 2009 – 2014 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Koruma Bölge Kurulu’nda Kültür ve Turizm Uzmanı olarak görev aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Kent Planlama Programında başladığı yüksek lisansını 2010 yılında, Doktorasını ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programında 2017 yılında tamamladı. 2014 – 2018 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi’nde danışman olarak çalışmalara destek veren Kahraman, 2014 yılından bu yana görev aldığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışıyor.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi ve İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeliklerini sürdüren Kahraman, Planlama Dergisi’nin editörlüğünü de yürütüyor. Ayrıca Şehircilik, Kent Planlama ve İmar Mevzuatı konularında ders ve seminerler veren Kahraman, kongre ve konferanslara konuşmacı olarak katılıyor. Çeşitli gazete, dergi ve haber sitelerinde yazıları yayınlanan Kahraman, iyi derece İngilizceye sahiptir. Kahraman, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

PARTNER İşte Benim Stilim'den diskalifiye olmuştu! Azeri yarışmacının müthiş değişimi İşte Benim Stilim'den diskalifiye olmuştu! Azeri yarışmacının müthiş değişimi
İntihar eden Fatma ve bebeği Aybüke için duygusal paylaşım (2)İntihar eden Fatma ve bebeği Aybüke için duygusal paylaşım (2)
Kartal'da asırlık çınarın dalları otomobilin üzerine düştüKartal'da asırlık çınarın dalları otomobilin üzerine düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Kahraman Tayfun Kahraman

En Çok Okunan Haberler

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

Dev banka, faiz oranını tekrar düşürdü

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

'Aldığım bilgilerin hatalı olduğunu üzülerek öğrendim'

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Konya'da vahşet! Kediye yaptıkları kan dondurdu

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Hasan Seymen İYİ Parti'deki görevinden istifa etti!

Hasan Seymen İYİ Parti'deki görevinden istifa etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: DGS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

Öldürmeye gidiyordu! Böyle yakalandı

20 günlük bebeğini öldürüp intihar etmişti! Acılı eşten yürek burkan paylaşım

Acılı eşten yürek burkan paylaşım

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, taş çıktı

'500 kilo altın' iddiasıyla resmi kazı yapıldı, bakın ne çıktı

İSPARK otoparklarına değnekçi işgali

İSPARK'larda dikkat çeken görüntü!

Son dakika! S-400 eğitimleri Rusya'da başladı

MSB duyurdu: S-400 eğitimleri başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.