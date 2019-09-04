İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeni atama! İşte o isim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönetim kadrosu yapılandırması devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu son olarak, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Kahraman'ı atadı.

TAYFUN KAHRAMAN KİMDİR?

1981 tarihinde İzmir’de doğan Kahraman'ın özgeçmişi şu şekilde:

Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 2004 yılında lisans eğitimini tamamlayarak, şehir plancısı unvanı ile mezun olan Kahraman, 2006 – 2010 yılları arasında iki dönem TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu’nda "profesyonel çalışan" olarak Sekreter Üye görevinde bulundu.

Kahraman, TMMOB Şehir Plancıları Odası’nda 2010 yılında başladığı İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine 2019 yılı Ocak ayına kadar devam etti. 2010 -2014 yılları arası Oda Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği’nde bulundu. 2009 – 2014 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Koruma Bölge Kurulu’nda Kültür ve Turizm Uzmanı olarak görev aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Kent Planlama Programında başladığı yüksek lisansını 2010 yılında, Doktorasını ise İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programında 2017 yılında tamamladı. 2014 – 2018 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi’nde danışman olarak çalışmalara destek veren Kahraman, 2014 yılından bu yana görev aldığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışıyor.