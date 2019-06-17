İstanbul Craft Week başladı

Baraçlı, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı tarafından "Tasarım Şehri" olarak belirlenen İstanbul'da tasarım kültürünü ve farkındalığını ortaya çıkartabilmek için sürekli çalıştıklarını dile getirdi.

İstanbul'un günde 28 milyon kişilik hareketliliğe sahip olduğuna işaret eden Baraçlı, "Hepimiz bu şehre farklı bir değer katmaya çalışıyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz mekan, 'bir emekle bunları nasıl elde edebiliriz'in göstergesi. İstanbul Craft Week de hem sanata hem sanatçılara değer katabilecek bir çalışma. Bu etkinlik uzun yıllar boyunca devam edecek." diye konuştu.

İstanbul'un yaşanabilir ve sürdürülebilir olmasını da hedeflediklerini aktaran Baraçlı, "Bütün organizasyonlar şehir adına çok değerli. Biz bu organizasyonları yaparken hem sanatı hem sanatçıları düşünüyoruz. Sanatın değerini verebilmek, aynı zamanda onu da bir noktaya taşıyabilmek bizim için çok değerliydi." dedi.

Baraçlı, bir yaşam felsefesi olarak İstanbulluluğu ortaya çıkartan bir anlayış içerisinde olduklarını ve ilerleyen süreçte İstanbul'da tasarımla ilgili birçok projeye imza atacaklarını sözlerine ekledi.

Seyahat yazarı ve profesyonel rehber Saffet Emre Tonguç da İstanbul'un tasarım yönü ilgi çekici yönleriyle alakalı bir konuşma yaptı.

İstanbul'da birçok ünlü isme rehberlik yaptığını vurgulayan Tonguç, "Ben hep gururla 'İstanbul dünyanın en güzel şehridir.' dedim. 134 ülkeye gittim, inanın bu kadar güzel bir şehir görmedim. İnanın boğaz köprüsünden geçerken gördüğüm manzarayı dünyanın hiçbir yerinde görmüyorum. Buranın kıymetini bilmemiz lazım. Bu şehrin her köşesi sürprizle doludur. Bir tarafta Roma, bir tarafta Bizans, bir tarafta da Osmanlı vardır. Hepsinin görkemini görürsünüz bu şehirde." ifadelerini kullandı.