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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna ilişkin açıklama: Yakalanması için uluslararası prosedür işletilmekte

08.12.2023 22:46 | Son Güncelleme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazasına ilişkin yapılan açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü ve şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedürlerin işletildiği açıklaması yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna ilişkin açıklama: Yakalanması için uluslararası prosedür işletilmekte

Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan ve 2 Aralık'ta yurt dışına çıktığı anlaşılarak hakkında yakalama kararı çıkarılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkındaki soruşturmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yeni bir açıklama geldi.

"TÜM SÜREÇ TİTİZLİKLE İŞLETİLMEKTEDİR"

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray istikametinde; bir motosiklet ile Somali Konsolosluğuna ait bir aracın çarpışması neticesinde, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer’in yaralandığı olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Taksirle Yaralama” suçundan derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yunus Emre Göçer’in yaralanması ve suçun niteliği, kusura ilişkin ilk tespitler dikkate alınarak şüpheli Mohamed Hassan Seıkh Mohamud’un aynı gün ifadesi alınmış ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır.

06 Aralık 2023 tarihinde motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer’in vefat etmesi üzerine, suç vasfının değişmesi sebebiyle şüpheli hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan gözaltı talimatı verilmiştir. Şüphelinin 2 Aralık 2023'de yurt dışına çıkması nedeniyle gözaltı talimatı yerine getirilemediğinden 08 Aralık 2023 tarihinde hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Şüphelinin kusur durumuna ilişkin kesin raporun düzenlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor düzenlenmesi talep edilmiştir. Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir" denildi.

"BUNDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasını paylaşıp şu ifadeleri kullandı;

"Şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."


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Cumhurbaşkanı Somali istanbul cumhuriyet başsavcılığı oğlu
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