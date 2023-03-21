İstanbul'da 17 Ağustos'tan sonra tespit edildi! Gerçek ortaya çıktı, 21 yıldır hiçbirine dokunulmamış

17 Ağustos depreminin ardından İstanbul'da orta hasarlı binaların hepsi tek tek tespit edildi, bu işlemin üzerinden 21 yıl geçse de hiçbirine dokunulmadığı ortaya çıktı. Uzman isimler 'Bu hız bizi depreme hazırlamaya yetmez' diyor.

21 YIL GEÇTİ AMA HİÇBİRİNE İŞLEM YAPILMADI

Orta hasarlı yapıların yerleri belirli ama onlara dokunan yok. 17 Ağustos depreminden sonra İstanbul'da tam bin 359 orta hasarlı yapı tespit edildi ve o binaların güçlendirilmesi kararı alındı. Aradan yıllar geçmesine rağmen İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı Raporlarına göre o binaların çoğuna işlem yapılmadığı ortaya çıktı. Bu yapılarda oturanların hepsi büyük risk altında. Orta hasarlı binaların bir an önce güçlendirilmesi gerekiyor. Uzman isimlere göre hem dönüşümde hem de güçlendirmede istenilen hıza ulaşılmış değil.

"BU SÜREÇ ÇOK YAVAŞ GİDİYOR"

Kanal D Haber'in haberine göre Şehir Plancıları Odası Başkanı Pelin Pınar Giritlioğlu, "Adalar, Kadıköy, Zeytinburnu, Esenyurt, Fatih... Bu süreç çok yavaş gidiyor, bugüne kadar da çok yavaş gitti. Orta hasarlı yapı, depremde taşıyıcı sisteminde hasarlar meydana gelmiş ancak güçlendirme yapılarak olduğu gibi korunabilecek yapı anlamına geliyor. Bunun 500 küsür tanesinde yıkım gerçekleşmişti ama bu şunu gösteriyor ki hala bin küsürlü yapı orta hasarlı olarak kentin içinde duruyor ve bu sadece bildiklerimiz. Güçlendirme maliyeti toplam inşaat maliyetinin yüzde 50'sini geçerse o binaların artık yıkıp yeniden yapılması öngörülür. Bu hız gerçekten de bizi depreme hazırlamıyor." dedi.



