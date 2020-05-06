HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da 18 avukat koronavirüse yakalandı, 2 avukat hayatını kaybetti

İstanbul'da 18 avukat koronavirüse yakalandı, 2 avukat hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 11:55 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınında 18 avukatın hastalığa yakalandığı 2 avukatın hayatını kaybettiği öğrenildi.

İstanbul'da 18 avukat koronavirüse yakalandı, 2 avukat hayatını kaybetti

Dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs hastalığı Covid-19 nedeniyle alınan önlemler sosyal ve iş yaşamını etkiledi. Hukuk camiası da pandemi tedbirlerinden en çok etkilenen alanlardan biri oldu. Adalet Bakanlığı ve HSK'nın açıkladığı kararlarla yargılamalar ertelendi, adliyeler ağır ceza suçları ve infaz işlemleri dışında neredeyse boş kaldı. İşte bu ortamdan da en çok etkilenen avukatlar oldu. DHA'nın TBB'den aldığı bilgilere göre bu süreçte çok sayıda avukat telefon ya da emaile ulaşarak, maddi yardımlar konusunda bilgi istedi. Bu süreçte TBB'nin anlaşmalı olmadığı hastanelere başavuran 18 avukatta koronavirüs tespit edildi. Bu avukatlardan 2'si hayatını kaybetti.

AVUKATLARA SOSYAL YARDIM DESTEĞİ

Öte yandan TBB avukatların bu süreçten avukatların en az zarar görmesi amacıyla, mevcut sosyal yardımlardan faydalanmaları için çalışmalar yaptı. TBB, koronavirüs salgını nedeniyle avukatların içinde bulunduğu sıkıntıları gidermek amacıyla tüm barolara Adli Yardım Dengeleme Fonu'ndan 7 milyon TL ödeme yaptı. Adli Yardım Dengeleme Fonu'ndan yeni bir ödeme daha yapılacağı da duyuruldu. Yine avukatlara özel 50 bin TL 3 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi kampanyası başlatan TBB, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu üzerinden ise hastanede tedavi gören avukatlara ve ailelerine maddi destek de sağlıyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı! İşte 'Yeni normal'in kaçınılmaz 4 kuralı!
Başıboş köpek dehşeti! Hepsini telef ettilerBaşıboş köpek dehşeti! Hepsini telef ettiler
Bu belirtileri taşıyorsanız sabah saatlerinde mutlaka bunları yapın!Bu belirtileri taşıyorsanız sabah saatlerinde mutlaka bunları yapın!

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Dikkat çeken son seçim anketi sonuçları!

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Sağlık Bakanı Koca: İstiklal Caddesi iyi bir görüntü vermedi

Sağlık Bakanı Koca: İstiklal Caddesi iyi bir görüntü vermedi

Maske fiyatı ne kadar olacak ve nerede satılacak?

Maske fiyatı ne kadar olacak ve nerede satılacak?

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur?

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Hıdırellez'de neler yapılır, nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez'de neler yapılır, nasıl dilek tutulur?

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Diğer Haberler
Arızalı aracı değiştirilmeyen adamdan ilginç protesto

Arızalı araç değiştirilmeyince, böyle protesto etti

Oruç tuttuğu gün alkolmetrede alkollü çıktı, ehliyetine el konuldu

Oruçlu olduğu gün alkolmetrede alkollü çıktı!

Koronavirüsü yenen doktor: Bilinç kaybı yaşadım, akciğerimin yüzde 70’ini virüs kaplamıştı

Koronavirüsü yenen doktorun anlattıkları korkuttu

Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Derecik’te görüldü

Türkiye'nin en ölümcülü!

Başıboş köpekler, ahırdaki 32 küçükbaş hayvanı telef etti

Başıboş köpek dehşeti! Hepsini telef ettiler

Çörek arasında metamfetamin ele geçirildi

Pes dedirten olay! Uyuşturucuyu bakın nereye gizlemişler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.