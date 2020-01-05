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  4. İstanbul'da 20'inci katından düşen 2 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti

İstanbul'da 20'inci katından düşen 2 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 09:44 | Son Güncelleme

İstanbul Ataşehir'de 2 yaşındaki Zeynep Elemek, 22 katlı sitenin 20'inci katındaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul'da 20'inci katından düşen 2 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti

Olay, Atatürk Mahallesinde 22 katlı lüks bir sitede dün meydana geldi. İddialara göre sitenin 20. katındaki dairede anne A.E. temizlik yaptığı sırada 2 yaşındaki kızı Zeynep Elemek odada oyun oynuyordu. Bu sırada oyun oynayan Zeynep bebek kanepeye tırmandı ve pencereden aşağı düştü. Bina önündeki yeşillik alana düşen çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaralı çocuğu alarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Küçük Zeynep için Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene anne ve babasının yanı sıra çok sayıda akrabası katıldı. Acılı anne, kızının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Küçük Zeynep'in dedelerinin ve bazı yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Düzenlenen cenaze töreninin ardından küçük kızın cenazesi defnedilmek üzere Eyüp Mezarlığına götürüldü. Çiftin başka çocukları olmadığı ve baba Cem Elemek'in bir temizlik şirketinde müdür olduğu öğrenildi.

SAVCIYA İFADE VERECEKLER

Öte yandan, anne ve babanın ruhsal durumlarının iyi olmaması nedeniyle polis tarafından ifadelerinin alınmadığı öğrenildi. Acılı anne ve babanın daha sonra olaya ilişkin, İstanbul Anadolu Adliye Sarayı'na giderek dosyaya bakan cumhuriyet savcısına ifade verecekleri bildirildi.

Kaynak: DHA


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