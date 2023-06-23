İstanbul'da 21 ilçede elektrik kesintisi! Mumlarınızı hazırlayın o ilçeler karanlığa gömülecek! İşte İstanbul 23 Haziran Cuma elektrik kesintisi listesi

İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeler 23 Haziran 2023 Cuma günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan son dakika açıklaması ile belli oldu. İstanbul'da çok sayıda ilçe ve noktada arıza ya da bakım çalışmaları nedeniyle kesinti meydana geleceği aktarıldı. Çok sayıda vatandaş İstanbul elektrik kesintisi listesini arama motorlarında sorguluyor. İşte 23 Haziran 2023 Cuma günün paylaşılan İstanbul elektrik kesintisi listesi...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34908991

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 23/06/2023 09:00:00 - 23/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34909679

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah BALABAN CAMİİ, BOYALIK, BUSE, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, YONCALIK, ŞEN sk bölgelerinde 23/06/2023 09:00:00 - 23/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

23 HAZİRAN 2023 CUMA AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34908409

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah FIRAT, KIZILIRMAK, ORMANLI sk bölgelerinde 23/06/2023 09:00:00 - 23/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34908980

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah BABADAĞ, BAYRAK, ESKİ İSTANBUL, SİMGE, ÇAMLIDERE sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah ADIM, BARBAROS HAYRETTİN, DENİZCİ, ESKİ İSTANBUL, KILIÇ, KUMSAL, MAHMUR, MERT, OĞUZ ÇIKMAZI, SEVDA, SIRMA ÇIKMAZI, YAYLA, YILDIZ, ÇAKIR, ÇINAR, ÇITIR, ÖZAY sk bölgelerinde 23/06/2023 10:00:00 - 23/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34908412

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, FİDAN, KANARYA, MAHİR, MAREŞAL, NERGİS, ORHAN GAZİ, YILDIRIM BEYAZIT, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah CAMİ, FİRUZKÖY BULVARI, KANARYA, KARADUT, LALE, MAHİR, MAREŞAL, NERGİS, URAN, ÜMİT, İSTİKLAL sk bölgelerinde 23/06/2023 13:00:00 - 23/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34904850

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -BAĞLAR mah sk bölgelerinde 23/06/2023 00:00:00 - 23/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34905393

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 5. sk bölgelerinde 23/06/2023 00:00:00 - 23/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34907245

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2569., 2580., 2597., 2598., 2599., 2600., 2601., MOSTAR KÖPRÜSÜ, PEYAMİ SAFA sk bölgelerinde 23/06/2023 09:00:00 - 23/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34909906

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1045., 1058., 1059., 1060., 1061., 1062., 1063., 1064., 1065., 1066., 1067., 1068., 1069., 1070., 1071., 1072., 1073., 1074., 1075., 1077., 1078., 1094. sk bölgelerinde 23/06/2023 09:00:00 - 23/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34908425

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1103., 1104., 1105., 1106., 1107., 1108., 1109., 1110., 1111., 1112., 1113., 1114., 1115., 1121., 1122., 1123., 1124., 1125., 1126., 1127., 1128., 1182., 1582., AHMET KABAKLI, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, TAVUKÇU KÖPRÜ sk / YAVUZ SELİM mah 1062., 1064., 1066., 1070., 1073., 1077., CAHİT SITKI TARANCI sk / YENİMAHALLE mah 1577., 1578., 1579., 1580., 1581., 1582., 1583., 1584., AHMET KABAKLI, MEVLANA, TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgelerinde 23/06/2023 12:00:00 - 23/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34905394

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ŞEHİT YUNUS ÇAÇA sk bölgelerinde 23/06/2023 00:00:00 - 23/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34904019

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SOĞANLI mah 2.ALTIN, CEYLAN 2, HABİB ÖZHAN, HÜLYA, KARACA, KARADENİZ 1, SERAY, YİĞİTER, ÇAVUŞPAŞA, ÖZÇELİK, İKBAL, İMARLI, ŞENGÜL sk bölgelerinde 23/06/2023 00:00:00 - 23/06/2023 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34904026

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah AYDINLIK 1, BAĞCILAR, DELİ HÜSEYİNPAŞA, FUATPAŞA, HURMALI, LALE 1, TALATPAŞA, ZİYAPAŞA, ÇALDIRAN, ÖDÜL, İSMAİLPAŞA, ŞEVKET DAĞ sk / SOĞANLI mah 2.ALTIN, ALBAYRAK, ALTIPARMAK, AŞİYAN, BAHARLI, BUHARA, BİLGE, CEYLAN 2, DEDEKORKUT, GENÇOSMAN, GÜLAYLA, GÜNAYDIN, HABİB ÖZHAN, HALİDE EDİP ADIVAR, HAYIRLI, HIZIR, HÜDAVERDİ, HÜLYA, KAAN, KARACA, KARADENİZ 1, MARMARA 1, MEKTEP, MUSTAFA KEMALPAŞA, NALAN, NECATİBEY, NEVRUZ, SERAP 1, SERAY, SERBAŞ, SERDAR, SETÜSTÜ, SEVİNÇ, SOKULLU, TURGUT, UĞURLU 1, YAHYA KEMAL BEYATLI, YILMAZ, YİĞİTER, ZAFER 1, ÇAVUŞPAŞA, ÖZÇELİK, ÜMİT YAŞAR OĞUZCAN, İKBAL, İMARLI, ŞENGÜL sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah BAHÇE, BAĞCILAR, BURCU, BİROL, ERGENE, KINALI, MERİÇ, OSMANPAŞA, PARMAK, RÜZGARLI, SEYHAN, SÖNMEZ, TUNCA, YEŞİLIRMAK, ÇAPA, İLKYUVA sk bölgelerinde 23/06/2023 04:00:00 - 23/06/2023 04:15:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34909773

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ÖMÜR 1 sk bölgelerinde 23/06/2023 09:00:00 - 23/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34899263

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -KAYABAŞI mah sk bölgelerinde 23/06/2023 00:01:00 - 23/06/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34899256

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 109., ALTINTEPE, AY, BARBAROS, DAĞ, GÖKNAR, KAPTAN, MUHSİN YAZICIOĞLU, YAN YOL sk bölgelerinde 23/06/2023 00:01:00 - 23/06/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34871901

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah BİLGE, EBULULA MARDİN, GÜL, KARTOPU, MEYDAN, ORKİDE, SELÇUKLAR, YILDIRIM OĞUZ GÖKER, ÖZTÜRK sk / LEVENT mah ALKARANFİL, ALTZEREN, BERRAK, EBULULA MARDİN, FİGEN, GÖNÜLLER ARALIĞI, GÜVERCİN, HARDAL, KARANFİL ARALIĞI, KIVILCIM, KRİZANTEM, LALE, LEVENT, MEKTEP, MENEKŞELİ, NİSBETİYE, SÜLÜNLÜ, SÜMBÜL, TEKİRLER, YENİSÜLÜN, ZEREN ARALIĞI, ÜSTZEREN, ŞEFİK, ŞENER, ŞENOL sk bölgelerinde 23/06/2023 00:00:00 - 23/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34903473

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk / YAKUPLU mah sk bölgelerinde 23/06/2023 00:00:00 - 23/06/2023 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34903474

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 23/06/2023 00:00:00 - 23/06/2023 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34899274

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah KATİP ÇELEBİ, KOCATEPE, MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 23/06/2023 09:00:00 - 23/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34908407

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah GÖLBOYU, HARBİYE, ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 23/06/2023 09:00:00 - 23/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34907180

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah AYDINCIK, PAZARALTI sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ALYANAK, AYDINCIK, BEHZAT BUDAK, BEYDALI, BEYDAĞ, BEŞPARMAK, DALLICA, ETİBANK, FİKİR, GAMZELİ, GÖZDE, HARDAL, IŞIKYOLU, KOÇ YOLU, MORGÜL, MİNE, NASIR, OYMA AĞAÇ, RIHTIM ÇIKMAZI, SAMİMİ, SERİNKONUT, TEKNECİK, TUĞRUL, YAPRAK, YAYLADAMI, YEŞİL YAMAÇ, YOLÇATI, ÇAMLICA, ÖRF, ŞİRİN sk / TALATPAŞA mah ERSOY, HANIMELİ sk bölgelerinde 23/06/2023 08:30:00 - 23/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34907181

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ALİ EKBER ÇİÇEK, AYDINCIK, AÇELYA, BAL, BAŞ, BEŞPARMAK, GÜVERCİN, KANARYA, KOCA ÇINAR, MANOLYALI, MANSUR, MEHTAP, MİMAR SİNAN, OK, ONUR, PAPATYA, PAZAR İÇİ ÇIKMAZI, PAZARALTI, SELVİ, TAŞLIK, YENİYOL, YEŞİL KIBRIS, ZAFER, ZAFER ÇIKMAZI, ZAKKUM, ÇAMLIK, ÇAMLIK ALTI, ŞEHİT ABDULLAH KAYAR sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AYDINCIK, IŞIKYOLU, YOLÇATI sk bölgelerinde 23/06/2023 08:30:00 - 23/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34883389

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-YENİŞEHİR mah AKSİ, HAKEM, HORTUMCU, KABADAYI, TABUR AĞASI, YAMAN ALİ sk bölgelerinde 23/06/2023 10:00:00 - 23/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34908537

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah CİVAN sk / MURAT ÇESME mah ADALET, ATMACA 3, AYSİN, BAYRAK 1, E5 LONDRA ASFALTI, ESKİ SİLİVRİ, KUBİLAY, NALBANT, NAZENİN, PENDİK, PINARLI, PİROĞLU, YUNUS EMRE 2, ZERDA, ÇALIKUŞU 1, ŞAHİN sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah AKASYA 5, AMAÇ, ARAFAT, ATA 1, ATAN 1, AYDIN 4, BARBAROS 3, BOSTAN 3, BUKET, CAMİ 2, CENK, CUMHURİYET 2, D-100 KARAYOLU, DANİŞMENT, DARCAN, DAĞLIÇ, DENİZ 4, DERGAH 1, DERYA, DUYGU 2, E5 LONDRA ASFALTI, EMRE 2, ESKİ SİLİVRİ, GÖNÜL 1, GÜNEŞ 3, KUMRULAR, MEKTEP 1, MERDİVENLİ, MESİR, NARİN, OKUL 3 ÇIKMAZI, POYRAZ, PİR, UĞUR, YAKUT 2, ÇABA, ÇARŞI, ÇATALCA YOLU, ÇINAR, ÇÖMEZLER, ÇÖREKOTU, ÖRNEK 1, İNCİ 1, İNÖNÜ 2, İSKELE, İÇEL, ŞAKAYIK 1 sk / YENİMAHALLE mah AKBAŞ, İSTANBUL sk bölgelerinde 23/06/2023 01:00:00 - 23/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34904916

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -ULUS mah sk bölgelerinde 23/06/2023 09:00:00 - 23/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34904928

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah ÇATALCA YOLU sk bölgelerinde 23/06/2023 09:00:00 - 23/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34904914

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah FİGEN, MUSTAFA KEMAL, UĞUR MUMCU, ÖZKÖMÜR sk bölgelerinde 23/06/2023 09:30:00 - 23/06/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34909987

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AYDINALP, BAŞAK 2, DALGIÇ, DARYOL, DEDE EFENDİ, DEFİNE 1, DERMAN, DOKUZEYLÜL, DOLUNAY, DOĞRAMACI, DÖNER, DÜĞÜN, DİLAVER, DİNÇ, DİVİTÇİ, GÜLHANIM, HANIMAĞA, KAVAK, LALE 3, REÇİNE, ÇAM, ÇEŞMEYOLU, İSTİKLAL sk / ULUS mah ESNAF, MANİ, MEHTAP 1, MELEK, ÇİĞDEM, İBRAHİMPAŞA, İHSANİYE, İKİZ, İMAR, İRFAN, İSTİKLAL sk bölgelerinde 23/06/2023 10:20:00 - 23/06/2023 18:20:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34908408

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah DİLEK sk bölgelerinde 23/06/2023 13:00:00 - 23/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34903127

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 1., 2., 3., AYÇİÇEĞİ, BOĞAZKÖY, KAMELYA sk bölgelerinde 23/06/2023 09:00:00 - 23/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34896888

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2614., AHMET HAŞİM, EFELİK, HAZAN sk bölgelerinde 23/06/2023 09:00:00 - 23/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34909760

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1181., 1183., 1192. sk bölgelerinde 23/06/2023 09:00:00 - 23/06/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34899205

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1531., 1539., 1545., 1546., 1547., 1548. sk / ÖRNEK mah ERZURUM KONGRE sk bölgelerinde 23/06/2023 09:00:00 - 23/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34904787

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.SEVGİ, GÖLBAŞI YOLU, HIZIR, ORMANTEPE YOLU sk bölgelerinde 23/06/2023 01:00:00 - 23/06/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34905361

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah ARİF RIZA, ARİFPAŞA, ATAYOLU, SEDAT BORA sk bölgelerinde 23/06/2023 09:00:00 - 23/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34903187

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.KAYNAK, 2.YILDIZ, 3.ATMACA, ILGAZ, LATİFE, OLCAY, YENİ BAYIR, YILDIRIM MERDİVENİ, ÇİĞDEM, ÜÇTEPE sk bölgelerinde 23/06/2023 10:00:00 - 23/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34908309

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah OLCAY sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 19., 20., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / UĞUR MUMCU mah 2107., 2113., 2115., 2117., 2118., 2119., 2120., 2121., 2122., 2123., 2124., 2125., 2126., 2127., 2131., ESKİ EDİRNE ASFALTI, I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 23/06/2023 12:00:00 - 23/06/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34907177

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah ALİPAŞA MEKTEBİ, AVCI ODALARI ÇIKMAZI, HOCA ÇAKIR, HOCA ÇAKIR 2. ÇIKMAZI, KARİYE CAMİİ, KARİYE TÜRBESİ, KARİYE ÇIKMAZI, KARİYE İMARETİ, KUYULU BAHÇE, KUYULU BAHÇE ARALIĞI, VAİZ sk / CANKURTARAN mah KABASAKAL sk / DERVİŞ ALİ mah AKTAR KERİM, FEVZİPAŞA, HOCA ÇAKIR, HOCA ÇAKIR 1. ÇIKMAZI, KALFA EFENDİ, KARİYE BOSTANI, KARİYE CAMİİ, KARİYE TÜRBESİ, KARİYE YAĞHANE, KARİYE YAĞHANE ARALIĞI, NEŞTER, UÇBEY, VAİZ, ŞEYH EYÜP sk bölgelerinde 23/06/2023 00:00:00 - 23/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34905362

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALAT mah AKGÜL, FENER KÜLHANI, HACI İBRAHİM, KAZANCI SELİM, SÜTLAÇ, ÇORBACI ÇEŞMESİ, ÇİLİNGİR sk bölgelerinde 23/06/2023 09:00:00 - 23/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34905357

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah TÜRKİSTAN, UZUN YOL sk / KARAGÜMRÜK mah SARMAŞIK, SOFALI ÇEŞME, UZUN YOL sk bölgelerinde 23/06/2023 09:00:00 - 23/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34907191

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah ADNAN MENDERES VATAN, MİR-İ ALEM, SELÇUK SULTAN CAMİİ, TOMRUKÇU, ŞEHİT PİLOT MAHMUT NEDİM sk bölgelerinde 23/06/2023 09:00:00 - 23/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34908968

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah ANKARA, SİRKECİ İSTASYON sk bölgelerinde 23/06/2023 12:00:00 - 23/06/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34903451

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 23 NİSAN, 27 MAYIS, DOĞAN sk / YENİDOĞAN mah 27 MAYIS, ALT, ARA, CAMİ, DOĞAN, DİRSEK, HAYAT, KARADENİZ, KIRBAŞ, KUYU, ORDU, SARRAF, SAYA OCAĞI, SÜHEYLA, SİNEMA, SİNEMA ARKASI, ÇETİN, ÇINAR, ÜÇGEN, ŞİRİN sk bölgelerinde 23/06/2023 00:05:00 - 23/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34903448

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDIN, AYDINLAR, BAĞLARBAŞI, GÜLİZAR KALFA, GÜNDÜZ, KEÇEYOLU, KURTOĞLU, KÜÇÜKKÖY, SİPAHİLER, YEŞİL, YÜCE, ÇİMENZAR, İDİL sk / KARADENİZ mah 1144. sk / MERKEZ mah CUMHURİYET, FERAH, KÜÇÜKKÖY, NAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 23/06/2023 00:05:00 - 23/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34908308

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah AYDIN, AYDINLAR, BAĞLARBAŞI, GÜLİZAR KALFA, GÜNDÜZ, KEÇEYOLU, KURTOĞLU, KÜÇÜKKÖY, SİPAHİLER, YEŞİL, YÜCE, ÇİMENZAR, İDİL sk / KARADENİZ mah 1144. sk / MERKEZ mah CUMHURİYET, FERAH, KÜÇÜKKÖY, NAR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 23/06/2023 10:00:00 - 23/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34903189

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1138. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2422. sk / İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 106., 110., 111., 129/1., 131., 131/1., 132., 133., 134., 136., 67., 85., 85/1., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 95. sk bölgelerinde 23/06/2023 13:00:00 - 23/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34904047

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-HAZNEDAR mah ADALAR, BİLGE, KINALI, MARMARA, MERİÇ, TAHİR, ÜÇLER, ŞEVKETDAĞ sk bölgelerinde 23/06/2023 00:00:00 - 23/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34907179

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah GELİŞİM sk bölgelerinde 23/06/2023 09:00:00 - 23/06/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34895907

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BARBAROS, FİZAN, KEMALİYE, RÜYA sk bölgelerinde 23/06/2023 09:30:00 - 23/06/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34895875

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah BARBAROS, DALGIÇ, DESTEGÜL, DOĞA, EMEKTAR, EMEKTAR ÇIKMAZI sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah FATİH, KEMAL ATATÜRK, UMAR sk bölgelerinde 23/06/2023 10:00:00 - 23/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34904141

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah İNÖNÜ sk / YENİ MAHALLE mah 1.ER, 1.HEKİM, 2.OĞUZHAN, 2501., 2502., 2503., 4.ŞEN, ANKARA, ARA-3, ATILGAN, DÜZ, ETİ, KÜME, TEMEL, İNÖNÜ, ŞEHİT AYHAN KOCAMAN, ŞEHİT ŞENOL ERGUN sk bölgelerinde 23/06/2023 09:00:00 - 23/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34904143

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 317., 326., 327., 328., 329., 330., 332., 333., GÜLAY, YUNUS EMRE, ÇAĞLAR, İKİTELLİ sk bölgelerinde 23/06/2023 09:00:00 - 23/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34908985

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah EMRULLAH EFENDİ, ERAVUTMUŞ, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 23/06/2023 09:00:00 - 23/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34908981

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 3.SAKARYA sk bölgelerinde 23/06/2023 09:00:00 - 23/06/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34908974

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.FEVZİ ÇAKMAK, 1511., 1512., 1513., AKBABA, DERE KUŞU, KARABATAK, MUHABBET KUŞU, PİLİÇ, TARLA KUŞU, İNCİR KUŞU sk / SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FEVZİ ÇAKMAK, 2.ATATÜRK, 2.FİDAN, 2.SELVİ, 4.ÇINAR, 6.GÜL, COŞKUNER, GÖKNAR, HUZUR, KAVAK sk bölgelerinde 23/06/2023 10:00:00 - 23/06/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34884645

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah 1., AKŞAM SEFASI, ALACA MENEKŞE ÇIKMAZI., ALTINTOP ÇIKMAZI., GÜLHATMİ ÇIKMAZI, GÜNEBAKAN, MAUN ÇIKMAZI, SAKIZ AĞACI ÇIKMAZI, ÇUHA ÇİÇEĞİ., ŞEBBOY sk bölgelerinde 23/06/2023 00:00:00 - 23/06/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34908182

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah ACABUGA, ACUN, ARAL, ATA EREN, ATLI, AÇIK, BASKIN, BOŞNAK HOCA, BİBER MEHMET, CAMİ ŞERİF, DEMİR ALİ ONBAŞI, DEMİRCİ, DEMİRKAYA, DEMİRTUNÇ, EFELER, ERDOĞAN KAPTAN, ERGEN, ERYAMAN, ERÜSTÜN, ERİŞKEN, ESKİ KURFALLI, ESKİ İSTANBUL, EĞRİÇİMEN, GURME, GÖKUN, GÜLBAĞI, GÜLFİDAN, GÜLMERCAN, GÜRCÜ, GÜRSOY, HAKAN YILDIZ, HARMAN PINAR, HARMANDAR, KABAY, KARASAKAL, KAYGIN, KAYMAK, KEMAL CAM, KIRKAHVE, KURFALLI, KÖPRÜLÜ, MENDERES, MEZARLIK, MEŞRUTİYET, MUHSİN YAZICIOĞLU, MUSTAFA KEMAL, NEFİS, NEYZEN, NURGÜN, POMAK, SİNCAN, TAŞKIRAN, TEK, TÜZEL, YALÇINKAYA, ZÜRAP AKAR, ÖZKOÇ sk bölgelerinde 23/06/2023 09:00:00 - 23/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34904929

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3321., 3342., 3343., 3344., 3345., 3346., 3361., 3364., 3366., 3367., 3368., 3369., 3370., 3371., 3374., 3375., 3376., 3377., 3381., 3382., 3401., ÇINARÜSTÜ sk bölgelerinde 23/06/2023 10:00:00 - 23/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34909058

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah BESTE, CANAN, CİHAN, EZGİ, HAKAN, HASAN SEZEN, KAAN, MELİS, MİMAR SİNAN, NAZIM KİLİMCİ, SIRMA, TAŞLIDERE, TINAZ, YAREN, YAVUZ SELİM, ÇALDIRAN, ÇİTLENBİK, ÖZCAN sk bölgelerinde 23/06/2023 10:00:00 - 23/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34909054

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARSA, BADEM, BAĞLAR, BERK, BERKAY, BERRİN, DİLARA, EYLÜL, FINDIK, GECEM, GÖZDE, HALİM ULUŞAHİN, MEHMET MAŞALACI ÇIKMAZI, MEŞE, REFİK, UTKU, ZİRVE, ÇAKIRCA, İĞDE sk bölgelerinde 23/06/2023 13:00:00 - 23/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34908269

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah BELEN, DENİZHAN, EMİROĞLU, EMİRŞAH, GÖRÜNTÜ, HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, MEHMETÇİK, ÖRMECİ sk bölgelerinde 23/06/2023 09:00:00 - 23/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34899236

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah DOLAPDERE, ŞAHİN sk / ERGENEKON mah DOLAPDERE, KÜÇÜK BAYIR, ÇİMEN sk / ESKİŞEHİR mah DERİCİLER, DOLAPDERE, IRMAK, ŞAHİN sk / HARBİYE mah VALİ KONAĞI sk / İNÖNÜ mah DOLAPDERE, KÜÇÜK BAYIR, SATIRCI, ÇİMEN sk bölgelerinde 23/06/2023 13:00:00 - 23/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34904008

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195., 2196., 2197., 2198., 2199., 2200., 2201., 2202., 2203., 2204., 2205., 2211., 2216., 2217., 2218., 2219., 2220., 2221., 2221/1., 2222., 2223., 2224., 2225., D, E, F sk bölgelerinde 23/06/2023 10:00:00 - 23/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34908309

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah OLCAY sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251. sk / SULTANÇİFTLİĞİ mah 19., 20., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / UĞUR MUMCU mah 2107., 2113., 2115., 2117., 2118., 2119., 2120., 2121., 2122., 2123., 2124., 2125., 2126., 2127., 2131., ESKİ EDİRNE ASFALTI, I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 23/06/2023 12:00:00 - 23/06/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34903189

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1138. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2422. sk / İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 106., 110., 111., 129/1., 131., 131/1., 132., 133., 134., 136., 67., 85., 85/1., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 95. sk bölgelerinde 23/06/2023 13:00:00 - 23/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34909909

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/13., G/21., G/23. sk bölgelerinde 23/06/2023 09:00:00 - 23/06/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

