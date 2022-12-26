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  4. İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! İSKİ'den açıklama geldi

İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! İSKİ'den açıklama geldi

26.12.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ana ishale hattında ani gelişen arıza nedeniyle Fatih, Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı mahallerinde sabah 07.00'ye kadar su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! İSKİ'den açıklama geldi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, ana ishale hattında ani gelişen bir arıza meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, Fatih ilçesinde Akşemsettin, Ali Kuşçu, Alemdar, Atik Ali, Ayvansaray, Balaban Ağa, Balat, Beyazıt, Derviş Ali, Hacı Kadın, Haseki Sultan, Hırka-i Şerif, İskenderpaşa, Karagümrük, Kemal Paşa, Mevlanakapı, Molla Fenari, Molla Gürani, Molla Hüsrev, Seyit Ömer, Şehremini, Topkapı, Yavuz Sultan Selim, Zeyrek, Cibali, Hoca Gıyasettin, Kalenderhane ve Süleymaniye mahallelerinde su kesintisinin yaşandığı aktarıldı.

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Bayrampaşa ilçesinde Orta Mahalle, Yenidoğan, Vatan ve Terazidere mahallelerinde; Eyüpsultan'da Toppçular ve Zeytinburnu'nda ise Maltepe Mahallesi'nin su kesintisinden etkilendiği kaydedildi.

Arıza nedeniyle başlatılan çalışmanın sabah saat 07.00 sıralarında bitmesinin planlandığı bildirildi. (AA)

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İstanbul İSKİ su kesintisi

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