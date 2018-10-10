HABER

İstanbul'da 46 kadına fuhuş baskını!

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 11:42 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih'te umuma açık yerlere yönelik yapılan asayiş uygulamasında, 43'ü yabancı uyruklu 46 kişi fuhuş yapmaktan gözaltına alındı.

İstanbul'da 46 kadına fuhuş baskını!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 7 Ekim'de ilçede bulunan umuma açık mekanlarda asayiş uygulama yapıldı.

EĞLENCE MEKANLARINA OPERASYON

Gece saatlerinde özellikle eğlence mekanlarında yapılan incelemelerde 43'ü yabancı uyruklu 3'ü Türk olmak üzere toplamda 46 kişi fuhuş yapmaktan gözaltına alındı.
Yabancı uyruklu 43 kadın sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

PARTNERRus playstation kraliçesi, paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyorRus playstation kraliçesi, paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyor
Öldürülen çiftçinin karısı: Kuzeniyle ilişki yaşadım ama 'Git öldür' demedimÖldürülen çiftçinin karısı: Kuzeniyle ilişki yaşadım ama 'Git öldür' demedim
Karaburun'da kaçak teknesi battı: 4 ölü, 30 kayıp (2)- YenidenKaraburun'da kaçak teknesi battı: 4 ölü, 30 kayıp (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fuhuş istanbul

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türkiye'ye gelen 15 kişinin kimliği belli oldu

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türkiye'ye gelen 15 kişinin kimliği belli oldu

Galatasaray'dan Serdar Aziz'e 3 yıllık yeni sözleşme

Galatasaray'dan Serdar Aziz'e 3 yıllık yeni sözleşme

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Drone'lu denetim sürücülerin korkulu rüyası oldu

Drone'lu denetim sürücülerin korkulu rüyası oldu

İstanbul Üniversitesi Türk Müziği Ana Sanat Dalı 92 yıl sonra yeniden açıldı

İstanbul Üniversitesi Türk Müziği Ana Sanat Dalı 92 yıl sonra yeniden açıldı

Play Station'ın kraliçesi Instagram'ı salladı

Play Station'ın kraliçesi Instagram'ı salladı

Hatay'da akılalmaz görüntü: Direğe tırmanıp güvenlik kamerasını çaldı!

Hatay'da akılalmaz görüntü: Direğe tırmanıp güvenlik kamerasını çaldı!

Dünyadan en meşhur sahtekarlıklar

Dünyadan en meşhur sahtekarlıklar

Küçükçekmece'de elektrik tellerine asılı esrarengiz ayakkabılar mahalleyi karıştırdı

Küçükçekmece'de elektrik tellerine asılı esrarengiz ayakkabılar mahalleyi karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.