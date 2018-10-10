İstanbul'da 46 kadına fuhuş baskını!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 7 Ekim'de ilçede bulunan umuma açık mekanlarda asayiş uygulama yapıldı.
EĞLENCE MEKANLARINA OPERASYON
Gece saatlerinde özellikle eğlence mekanlarında yapılan incelemelerde 43'ü yabancı uyruklu 3'ü Türk olmak üzere toplamda 46 kişi fuhuş yapmaktan gözaltına alındı.
Yabancı uyruklu 43 kadın sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.
Tansiyonu yükseltecek açıklama! İsrail o kadar yetenekli değil
MHP'li isimden dikkat çeken sözler! 'Erdoğan'a kırıldım'
Dost kazığının böylesi!
Türk yetkiliden açıklama: Suudi Arabistan'dan cinayet için özel testere getirildi
Kızını erkeklerle ilişkiye zorlamıştı! O anne hakkında flaş gelişme
Liseli Sudenaz'ın korkunç sonu
Google en yeni telefonlarını tanıttı! Tüm dünyaya meydan okuyorlar...
Whatsapp Gold nedir? Herkes bu mesajı yolluyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum