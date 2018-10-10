İstanbul'da 46 kadına fuhuş baskını!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 7 Ekim'de ilçede bulunan umuma açık mekanlarda asayiş uygulama yapıldı.

EĞLENCE MEKANLARINA OPERASYON

Gece saatlerinde özellikle eğlence mekanlarında yapılan incelemelerde 43'ü yabancı uyruklu 3'ü Türk olmak üzere toplamda 46 kişi fuhuş yapmaktan gözaltına alındı.

Yabancı uyruklu 43 kadın sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

