İstanbul'da akılalmaz anlar! Otelin camından beton zemine düştü

Olay, İstanbul Bahçelievler'de meydana geldi. Sabah saatlerine doğru bir kadın, bulunduğu otelin 3'üncü katından sarktı. Tentenin kopmasıyla birlikte ilk önce park halindeki araca çarpan kadın, daha sonra da beton zemine düştü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

TENTE KOPTU, AŞAĞI DÜŞTÜ

Olay, Bahçelievler Şirinevler Mahallesi’nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir kadın henüz bilinmeyen bir nedenle 6 katlı otelin 3’üncü katında cama çıktı. Daha sonra tenteye tutunan kadın aşağıya doğru sarkmaya çalıştı. Bir süre tenteye tutunan kadın, tentenin yerinden kopmasıyla birlikte aşağı düştü. Kadının tutunduğu tente ve düşerken çarptığı bir alt katın tentesi de kadınla birlikte aşağıya düştü. Daha sonra otelin önünde park halinde bulunan otomobile çarpan kadın daha sonra beton zemine düştü. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

YARALI OLARAK HASTANEYE KALDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırırken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

