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İstanbul'da akılalmaz olay! Kulaklıkla müzik dinlediği için arkadaşını...

07.07.2023 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı. Zeytinburnu'ndaki bir atölyede müzik dinleyerek çalışan arkadaşına 'kulaklığını çıkar' diyerek hakaret eden şahıs, arkadaşı tarafından umursanmayınca silahına davrandı... Dehşet anları saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da akılalmaz olay! Kulaklıkla müzik dinlediği için arkadaşını...

Kanal D Haber'in haberine göre, Zeytinburnu'ndaki bir atölyede çalışan işçi işini müzik dinleyerek çalışıyordu. İddialara göre, kulaklıkla müzik dinleyen yabancı uyruklu çalışan söylenenleri duymuyordu. Bu sebepten çıkan tartışma büyüdü.

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PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI...

Bir gün önce tartıştığı arkadaşının yanına ertesi gün silahıyla giden şahıs, makine başında çalışan arkadaşını yine kulaklık konusunda uyardı. Uyarılara aldırış etmeden müzik dinlemeye devam edip işini yapan kişi ile arkadaşı arasında tartışma çıktı.

Uyarılardan sonra hakaretlere başlayan adam, silahına davranarak peş peşe tetiğe bastı.

Vurulmanın etkisiyle acıyla bağırmaya başlayan kişi arkadaşlarının yarasına tampon yapması sonrası otomobille hastaneye kaldırıldı.

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SALDIRGAN ÇOK KAÇAMADI

Saldırı sonrası rahat tavırlarla ortamdan ayrılan saldırganı, polis ekipleri kısa süre içerisinde yakaladı.

Saldırgan sorgulandıktan sonra tutuklandı.

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