İstanbul’da akılalmaz operasyon! Timsah kafasından yapılmış çantayı gören şoke oldu…

İstanbul’da adım adım takip edilen tarihi eser kaçakçıları kıskıvrak yakalandı. Yasadışı yollarla ele geçirilen bin 100 yıllık İncil'e müşteri arandığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçerek şüphelileri takibe aldı.

Tarihi eser kaçakçılarının Eyüp Sultan’da saklandığını belirleyen ekipler şüphelileri suçüstü yakalamak için alışverişi beklemeye başladı. Tarafların buluşacağı anda ise operasyon için düğmeye basıldı.

ATV'nin haberine göre; 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla Roma ve Bizans dönemlerine ait 101 adet sikke, 28 sayfadan oluşan deri ve papirüs kağıdına İbranice yazılmış bin 100 yıllık tarihi İncil ile timsah kafasından yapılmış bir çanta ele geçirildi.

Ele geçirilen sikkeler İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne teslim edildi. İncil ise İstanbul Yazma Eserler Başkanlığı’na gönderildi.



