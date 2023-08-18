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  4. İstanbul’da akılalmaz operasyon! Timsah kafasından yapılmış çantayı gören şoke oldu…

İstanbul’da akılalmaz operasyon! Timsah kafasından yapılmış çantayı gören şoke oldu…

18.08.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılığı yapan bir çete çökertildi. Bin 100 yıllık tarihi bir İncil’i satmak üzereyken suçüstü yakalandılar. Operasyonla birlikte ele geçen tek eser ise İncil değildi, yüzlerce eser ele geçirilirken eserlerin arasında yer alan timsah kafasından yapılmış bir de çanta dikkat çekti. İşte nefes kesen operasyonun detayları…

İstanbul’da akılalmaz operasyon! Timsah kafasından yapılmış çantayı gören şoke oldu…

İstanbul’da adım adım takip edilen tarihi eser kaçakçıları kıskıvrak yakalandı. Yasadışı yollarla ele geçirilen bin 100 yıllık İncil'e müşteri arandığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçerek şüphelileri takibe aldı.

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Tarihi eser kaçakçılarının Eyüp Sultan’da saklandığını belirleyen ekipler şüphelileri suçüstü yakalamak için alışverişi beklemeye başladı. Tarafların buluşacağı anda ise operasyon için düğmeye basıldı.

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ATV'nin haberine göre; 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla Roma ve Bizans dönemlerine ait 101 adet sikke, 28 sayfadan oluşan deri ve papirüs kağıdına İbranice yazılmış bin 100 yıllık tarihi İncil ile timsah kafasından yapılmış bir çanta ele geçirildi.

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Ele geçirilen sikkeler İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne teslim edildi. İncil ise İstanbul Yazma Eserler Başkanlığı’na gönderildi.

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