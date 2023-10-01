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İstanbul’da anket sonuçları ne durumda? Tevfik Göksu canlı yayında açıkladı: Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı…

01.10.2023 14:13 | Son Güncelleme:
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AK Parti’nin yerel seçimler öncesi yeniden kazanmak için büyük önem verdiği İstanbul’da son yapılan anketler ne durumda? İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Göksu, Millet İttifakı’nın dağıldığına dikkat çekerek “Cumhur İttifakı’nın oyu eğer var olacak ve devam edecekse Millet İttifakı’ndan 2 puan önde İstanbul'da” diyerek Ekrem İmamoğlu’nun kişisel oy oranı ile ilgili de dikkat çeken bir iddiada bulundu.

İstanbul’da anket sonuçları ne durumda? Tevfik Göksu canlı yayında açıkladı: Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı…

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde AK Parti’de adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylar arasında geçen Esenler Başkan Tevfik Göksu’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Göksu İstanbul için yapılan anketlerde görünen son oy oranları ile dikkat çeken ifadeler kullandı. Göksu, açıklamasında “Anketlere baktığımda Cumhur İttifakı'nın oyu Millet İttifakı eğer var olacak ve devam edecekse 2 puan önde İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanın oyu da kendi ittifakından 6 puan geride” dedi.

İSTANBUL'DA AK PARTİ NE DURUMDA?

Esenler Belediye Başkanı Göksu Kanal 7’de katıldığı bir programda şu ifadeleri kullandı:

İBB'yi başarılı buluyor musunuz sorusuna halkımızın yüzde 30'u başarısız buluyor. Yüzde 10 başarısız bulunan CHP'li ilçe belediyeleri var. Bir şeyin hesabını yapamadılar. Büyükşehir vizyon, gayret ortaya koyamadı.

Sadece Esenlerde 99 proje durduruldu. AK Parti ilçe belediyelerinde 114 projeyi durdular.

Anketlere baktığımda Cumhur İttifakı'nın oyu Millet İttifakı eğer var olacak ve devam edecekse 2 puan önde İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanın oyu da kendi ittifakından 6 puan geride.

İstanbul her boyutuyla farklı bir kenttir. Yaşayan, dinamik bir kenttir. Siz bu şehirde çocuğunu okula gönderirken zaman hesaplarsınız, kendinizi, eşinizi işe gönderirken zaman hesaplarsınız. Artık zaman hesaplayamıyorsunuz. İstanbul'da akıllı duraklar vardı, ne oldu? Hepsi gitti. Siz durağa bakıyordunuz otobüsün geliş saatini görüyordunuz. Hepsi gitti. İstanbul'da sistem çöktü.

AK PARTİ'NİN OYLARI DÜŞTÜ MÜ?

Yerel seçimle genel seçimin motivasyonu farklı. Oyları aynı şekilde değerlendirmek doğru değil.

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