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  4. İstanbul'da asker uğurlamasında kışlayı yaktılar! Ekipler alarma geçti

İstanbul'da asker uğurlamasında kışlayı yaktılar! Ekipler alarma geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2020 23:25 | Son Güncelleme

Maltepe'de asker uğurlaması yapan bir grup tarafından atılan havai fişekler askeri kışlaya düştü. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da asker uğurlamasında kışlayı yaktılar! Ekipler alarma geçti

Olay, akşam saatlerinde Maltepe Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu üzerinde meydana geldi.

Yasaklandığı halde asker uğurlaması yapan bir grup, araç konvoyundan inerek havai fişek attı. Bazı havai fişeklerin cadde üzerindeki Küçükyalı İkmal Maliye Eğitim Merkezi arazisine düşmesiyle yangın çıktı.

MAHALLE SAKİNLERİ O ANLARI KAYDETTİ

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Kışlada çıkan yangın mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda cadde üzerinde kullanılmış havai fişek kutusu buldu. Bölgedeki kameraları inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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