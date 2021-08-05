HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın! "İki kişi kaçıyordu"

İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın! "İki kişi kaçıyordu"

05.08.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydos Ormanı’nda yaklaşık 100 metrekarelik alanda yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Öte yandan mahalleli, yanan ormanlık alandan iki kişinin kaçtığını gördüklerini iddia etti.

İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın! "İki kişi kaçıyordu"

Kartal ilçesi sınırlarında Aydos Ormanı içerisinde saat 14.20 sıralarında yangın çıktı. Yolun yaklaşık 200 metre uzağındaki ormanlık alandan yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle yaklaşık 100 metrekarelik alanın yandığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili polis inceleme başlattı. Öte yandan ormanlık alanda havadan helikopterle denetimler sürüyor.

"İKİ KİŞİ KAÇIYORDU" İDDİASI

Öte yandan çevrede oturan mahalleliler, ormanlık alandan iki kişinin kaçtığını gördüklerini iddia etti.

Yangına tanık olan Şener Yetişli, "Balkonda oturuyordum, çay içiyordum. Alevleri görünce arkadaşımı aradım. 'Koş markete haber ver itfaiye gelsin' dedim. Ondan sonra bayağı büyüdü. İki kişilerdi, birisinde beyaz tişört siyah pantolon vardı ötekini çözemedim. Yukarı doğru kaçtılar" dedi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NASA'dan Türkiye açıklaması: Yeni uydu fotoğrafları yayınlandıNASA'dan Türkiye açıklaması: Yeni uydu fotoğrafları yayınlandı
''Ölümsüzüm'' deyip koronavirüs aşısı olmadı! Son pişmanlığı fayda etmedi''Ölümsüzüm'' deyip koronavirüs aşısı olmadı! Son pişmanlığı fayda etmedi
Bakan Dönmez'den termik santral açıklamasıBakan Dönmez'den termik santral açıklaması
Anahtar Kelimeler:
yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

Sabaha karşı kötü haberi verdi: "Alevler evi sardı"

Ümitcan Uygun yeniden gözaltına alındı

Ümitcan Uygun yeniden gözaltına alındı

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Yangınlardan sonra tatilcilerin yeni gözdesi oldu!

Yangın kabusu sürüyor! Alevler merkeze yaklaştı

Yangın kabusu sürüyor! Alevler merkeze yaklaştı

Bakan Koca duyurdu! Aşı olmayandan istenecek

Bakan Koca duyurdu! Aşı olmayandan istenecek

7 kişiyi öldüren şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı

7 kişiyi öldüren şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Dikkat çeken görüntü! "Kırmızı çarpıyla" tek tek işaretlediler

Dikkat çeken görüntü! "Kırmızı çarpıyla" tek tek işaretlediler

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Azra'nın acılı babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı

Azra'nın acılı babası ilk kez konuştu: Adam bir nevi avcı

Suudi Arabistan'dan gelip ofis açtı! İstanbul'da 'dayaklı tedavi' kuyruğu

Suudi Arabistan'dan gelip ofis açtı! İstanbul'da 'dayaklı tedavi' kuyruğu

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

"Eyvah" diyerek kötü haberi paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.