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İstanbul'da Azrail'e davetiye: Her gün yüzlerce kişinin hayatını tehlikeye atıyor! Bu binanın yanından diken üstünde geçiyorlar

26.11.2023 10:29 | Son Güncelleme:
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Her gün etrafından yüzlerce kişinin ve aracın geçtiği binanın halini görenlerin tüyleri diken diken oluyor. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yıkılması için boşaltılan 5 katlı binanın çevresinde bir ay sonra önlem alındığı belirtiliyor. Tehlike saçan binadan başta mahalle sakinleri olmak üzere birçok vatandaş hayli tedirgin. Bina sahibi "Durum benden çıktı, müdahale edemiyorum" dedi. Küçükçekmece Belediyesi ise bina sahibine ceza kesileceğini belirtti.

İstanbul'da Azrail'e davetiye: Her gün yüzlerce kişinin hayatını tehlikeye atıyor! Bu binanın yanından diken üstünde geçiyorlar

Küçükçekmece sakinleri çökmek üzere olan bina için harekete geçilmemesine isyan etti. Bir ay önce yıkılması için boşaltılan binanın kolonları patlak, kirişlerinde demirler meydana çıktı. Binanın çevresinden geçenler başlarına bir şey düşmesinden korkuyor.

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HER GÜN YÜZLERCE KİŞİYE TEHLİKE SAÇIYOR

Gültepe Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina riskli olduğu gerekçesiyle yaklaşık 1 ay önce boşaltıldı. Kolonları patlayan kirişleri dökülen bina tehlike saçmaya başladı. Çökmek üzere olan binanın önünden her gün yüzlerce kişi ve araç geçiyor. Mahalle sakinleri geçen süreye rağmen hala yıkım yapılmamasına tepki gösteriyor. Mahalle sakinleri terk edilen binada madde bağımlılarının kaldığını da belirtiyor.

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Mahalle sakinlerinden Ahmet Keskin, "Bir aydır bina bu şekilde. Buradan çoluk çocuk geçiyor, tedirgin oluyoruz. Sonuçta yıkılması gereken bir bina. Biz belediyeden bunu talep ediyoruz" dedi.

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"BELEDİYEDEN ONAY BEKLİYORUZ" İDDİASI

Telefonla bilgi veren bina sahibi Recai Çakır ise, “Bina inşaat firmasına devredildi. Benim sorumluluğumdan çıkmış durumda. Belediye ölçüm yaptı. Çürük çıkmasına rağmen belediye yıkılması yönünde izin vermedi. Ben de inşaat firmasıyla anlaştım. Ama yıkılması için belediyeden onay bekliyoruz. Binanın ön kolonunda hasar var. Alttan su aldığı için patlamış. Binanın demirlerini ise anlaştığım müteahhit sökmüş. Ben binadan 15 gün önce çıktım. Geçen hafta geldiğinde söküldüğünü gördüm. Durum benden çıktığı için de bir müdahale yapamıyorum" dedi.

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MUHABİR BİLGİ VERİNCE ÖNLEM ALINDI

Küçükçekmece Belediyesi yetkilileri ise binanın durumuyla ilgili kendilerinde bilgi olmadığını belirtirken bina sahibine ceza kesilip yıkım için gerekli çalışmanın başlatılacağını ifade etti. Basının bilgi vermesi üzerine belediye ekipleri mahalleye gelerek bina çevresinde önlem aldı.

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MAHALLE SAKİNLERİ TEDİRGİN

Çevresinde hiçbir önlem alınmayan binadan dolayı mahalle sakinleri de tedirgin. Mahalle sakinlerinden Ahmet Keskin, "Bir aydır bina bu şekilde. Buradan çoluk çocuk geçiyor tedirgin oluyoruz. Sonuçta yıkılması gereken bir bina. Biz belediyeden bunu talep ediyoruz" dedi.

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Kaan Duran "Bu binanın bir an önce yıkılmasını istiyorum. Çünkü okula sabahları buradan gidiyorum. Sabah karanlık olabilir, göremeyebilirim. Bir şey düşerse başıma can güvenliğim tehlikede. Hemen yıkılmasını istiyorum" diye konuştu.

"MADDE BAĞIMLILARI İÇERİYE GİRİYORLAR"

Kerim Bartıdoğdu, "Çevremizde madde bağımlıları var. İçeriye giriyorlar. Rahatsız oluyoruz. İçeriye girip kalıyor tinerciler. Uyuşturucu kullananlardan genel çevre olarak rahatsız oluyoruz. Yıkılması planlanıyor ama ne zaman olduğu belli değil. İnşallah yıkılır" dedi.

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Poyraz Mevlüte, "Arkamda görmüş olduğunuz binanın yıkılması gerekiyor. Burada esnafız. Altından insanlar geçiyor. Beton yıkılabilir. Kirişleri sağlam durmuyor. Torbacılar geceleri orada takılıyor. Çok rahatsız oluyoruz. Yıkılmasını istiyoruz" dedi.

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Mahalle sakini Kadir Can Ünal, "Ben bu mahallede oturuyorum. Üç senedir buradayım. Zaten bayağı eski bir binaydı. Yıkılması gerekiyordu. İçini boşalttılar. Karot aldılar sanırım. Yanından geçerken dikkatimizi çekti. Yani Allah'tan bir vatandaşımıza bir şey olmadan zabıta geldi ve çevresini korkuluklarla kapattı. Yoksa gerçekten büyük bir sıkıntıydı. Ama yine de yetersiz. Bir an önce yıkılıp buranın temizlenmesi gerekiyor."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece bina
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