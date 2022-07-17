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İstanbul'da bayram tatilinden dönüş yoğunluğu

17.07.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçiren ve tatilin son gününde dönüşe geçen İstanbulluların, yollarda neden olduğu yoğunluk devam ediyor.

İstanbul'da bayram tatilinden dönüş yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek kent dışına çıkan İstanbulluların, tatilin son günündeki dönüş yolculuğu nedeniyle, Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, TEM otoyolunda Sultanbeyli'de başlayan yoğunluk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ne kadar etkili oldu.

Anadolu yakasında, Sancaktepe ve Ümraniye'de bulunan şehirler arası otobüs terminallerinde de dönüş yapan vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

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Yoğunluğun gün içinde artarak devam etmesi bekleniyor.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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