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İstanbul’da bedava tablet dağıtılacak!

13.02.2021 14:31 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da bedava tablet dağıtılacak!

Uzaktan eğitimin devam ettiği şu süreçte İstanbul’da öğrencilere bedava tablet dağıtılacağı müjdesi geldi. İşte bu konu ile ilgili tüm detaylar.

Geçtiğimiz yıl başlayan koronavirüs süreci yüzünden hala yüz yüze eğitime geçilebilmiş değil. Bu bağlamda uzaktan eğitim daha da önem kazanmış durumda. Uzaktan eğitim denildiğinde ise akla gelen ilk şey tablet diyebiliriz. Hem mobil olması, hem de bilgisayarlara göre daha ucuz olmasından ötürü tabletler öğrenciler tarafından daha çok tercih ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tablet ihtiyacı duyan öğrenciler için güzel bir duyuru yaptı. İmamoğlu şunları söyledi;

“Biz göreve başladığımızda bu güzel şehrin insanlarına adil ve eşit hizmet sunacağımızın sözünü verdik. Hiçbir öğrencimizin akranlarından geride kalmasına göz yumamayız. Bu düşünceyle çalışmalarımıza başladık. Bugün ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tablet dağıtımına başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Bu tabletleri İBB’den sosyal yardım alan ailelerimizin ilkokul, ortaokul ve liseye devam eden çocuklarına ulaştıracağız. Toplamda 40 bin tablet dağıtacağız. Bu tabletler öğrencilerimizin eğitimlerine destek olacak. İnanıyorum ki onlar da derslerine dört elle sarılacak ve ülkemizin geleceğinde çok önemli görevlere gelerek, başarılı işlerin altına imza atacaklar. Ulu Önder Atatürk’ün izinde, aklın, mantığın, bilimin ışığında yol alan gençler olarak göğsümüzü kabartacaklar.”

Dileriz bu kampanya ile ihtiyacı olan kişilerin tablet eksiği tamamlanmış olur. Çünkü kısa vadede uzaktan eğitim son bulacak gibi görünmüyor.

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