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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

14.02.2021 07:46 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı: Saatlerdir aralıksız yağıyor

İstanbul'da günlerdir uyarıları yapılan ve akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Avrupa Yakası'nda başta Silivri, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy olmak üzere birçok bölgede kar yağışı devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda ise Çamlıca ve Aydos Tepesi gibi yüksek yerlerin yanı sıra Beykoz, Çekmeköy, Ümraniye ve Üsküdar'da kar yağışı etkili oluyor. Bazı bölgelerde ise yağış tipi şeklinde görülüyor.

Kar yağışı İstanbul Boğazı'ndaki görüş mesafesini olumsuz etkiliyor.

Kentte birçok bölgede çatılarda, parklarda, ağaçlık alanlarda ve yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama araçlarıyla çalışmalara başladı.

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(AA)

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