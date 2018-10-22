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İstanbul'da bir aile kiralık katil tuttu, sonrası korkunç!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 14:24 | Son Güncelleme

İstanbul'da bir aile, aralarında husumet bulunan bir başka aile için kiralık katil tuttu. Kiralık katil ise yanlışlıkla bankta oturan bir kadını vurup öldürdü. Cinayeti çözen polis, katilin cezaevi firarisi olduğu ve daha önce de 6 yaşındaki bir çocuğu yanlışlıkla vurup öldürdüğünü ortaya çıkardı.

İstanbul'da bir aile kiralık katil tuttu, sonrası korkunç!

İstanbul Kağıthane’de bir aile, alacak-verecek meselesi nedeniyle önceden aralarında husumet bulunan diğer aile için kiralık katil tuttu. Kiralık katil yanlışlıkla bankta oturan bir kadını vurup öldürdü, saldırıya uğrayan aileden 1 kişi ise kolundan yaralandı. Cinayet polisi olayla ilgili tüm detayları çözerek cezaevi firarisi olduğu belirlenen kiralık katil ve azmettirenler dahil 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu arada kiralık katilin daha önce de 6 yaşındaki bir çocuğu yanlışlıkla vurup öldürdüğü belirlendi.

Olay, 10 Ağustos Cuma günü saat 00.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eskiden ortak olan A. ve T. aileleri arasında arsa meselesi, alacak ve verecek davası yüzünden anlaşmazlık çıktı. Olayın ardından A. ailesi sürekli olarak cep telefonuyla T. ailesini tehdit ederek, yaşadığı evin önüne de mermi bırakarak gözdağı verdi. Tehditlerin ardından A. ailesi üyeleri, T. ailesine yönelik 11, 19 ve 22 Aralık 2017 ile 8 Şubat 2018 tarihlerinde silahlı saldırı düzenledi. Saldırılarda T. ailesinden İsa T. hafif şekilde yaralandı.

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YANLIŞLIKLA BANKTA OTURAN KADINI ÖLDÜRDÜ

Saldırıları devam ettiren A. ailesi, olay gününden önce bir süre T. ailesinin hareketlerini takip ettirdi. İş yerinden çıkışı ve eve girişleri dahil olmak üzere tüm durumlarını tespit eden A. ailesi, saldırıyı gerçekleştirmek için plan yaptı. Plan kapsamında A. ailesi, cezaevi firarisi Murat K.’yı (49) saldırıyı gerçekleştirmek üzere kiralık katil olarak tuttu.

Kiralık katil, planın yapılmasının ardından T. ailesinin iş yerinden çıkış saatleri öğrenerek yaşadıkları evin önünde pusu kurdu. Kiraladıkları araçla Murat K.'nın da aralarında olduğu 4 kişi, T. ailesine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Hamza T. kolundan yaralanırken, o esnada bankta oturan evli ve 1 çocuk annesi Zübeyde Kahraman (40) ise vurularak hayatını kaybetti.

POLİS BİR HAFTADA ÇÖZDÜ

Olayın ardından konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak saldırganların geldiği aracın plakasını belirledi. Buradan yola çıkan ekipler, önce aracın kiralandığı yeri ardından da saldırıyı gerçekleştiren şahısların adreslerini tespit etti.

Tespitin ardından belirlenen 6 şahsı gözaltına alan ekipler, yaptıkları sorguda saldırıyı gerçekleştiren ailenin A. ailesi olduğunu öğrendi. Çalışmaları daha da derinleştiren cinayet polisi, 2 ailenin geçmişte birbirleriyle olan husumetlerini de ortaya çıkarttı. Yaklaşık 1 haftada çözülen olay sonrası polis, Süleyman A., Kamil A., Mesut A. ve Muhammet A.’yı da gözaltına aldı. Öte yandan şüphelilerin plan yapması, kadının vurulduktan sonra yere düşmesi, saldırı sonrası vatandaşların paniği ve saldırganların kaçması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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YANLIŞLIKLA 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU VURUP ÖLDÜRMÜŞ

Şubede sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, “Bize bu kumpası kuranların hepsini şöhret edeceğim” dedi.

Öte yandan A. ailesinin tuttuğu kiralık katil Murat K.’nin 2005 yılında yine yanlışlıkla 6 yaşındaki bir çocuğu silahla vurarak öldürdüğü ve geçen sene cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. (İHA)

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istanbul kiralık katil aile Kağıthane

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hani hapse girip çıkınca akıllanırlardı. Bahçeli bide hala af istiyor utanmadan.
Çocuk vuruyor öldürüyor nasıl bir hukuk sistemiyse, serbest kalıyor. Bu müebbet hapis ne demek ya ömür boyu hapisi ne demek hiç anlamı olmayan bir ceza. 6 yıl yat çık . sonra kaldıgın yerden adam öldürmeye devam. Dünya bizi kıskanıyor..
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