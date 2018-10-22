İstanbul'da bir aile kiralık katil tuttu, sonrası korkunç!

İstanbul Kağıthane’de bir aile, alacak-verecek meselesi nedeniyle önceden aralarında husumet bulunan diğer aile için kiralık katil tuttu. Kiralık katil yanlışlıkla bankta oturan bir kadını vurup öldürdü, saldırıya uğrayan aileden 1 kişi ise kolundan yaralandı. Cinayet polisi olayla ilgili tüm detayları çözerek cezaevi firarisi olduğu belirlenen kiralık katil ve azmettirenler dahil 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu arada kiralık katilin daha önce de 6 yaşındaki bir çocuğu yanlışlıkla vurup öldürdüğü belirlendi.

Olay, 10 Ağustos Cuma günü saat 00.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eskiden ortak olan A. ve T. aileleri arasında arsa meselesi, alacak ve verecek davası yüzünden anlaşmazlık çıktı. Olayın ardından A. ailesi sürekli olarak cep telefonuyla T. ailesini tehdit ederek, yaşadığı evin önüne de mermi bırakarak gözdağı verdi. Tehditlerin ardından A. ailesi üyeleri, T. ailesine yönelik 11, 19 ve 22 Aralık 2017 ile 8 Şubat 2018 tarihlerinde silahlı saldırı düzenledi. Saldırılarda T. ailesinden İsa T. hafif şekilde yaralandı.