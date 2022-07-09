İstanbul'da bir ilçeyi ayağa kaldıran olaylar! Oto yıkamacıya sığındı, linç edilmek istendi

İstanbul Sultangazi'de peş peşe iğrenç olaylar yaşandı. İlçede kaldırımda yürüyen bir kadın, kendisinin gizlice fotoğraflarını çeken kişiye tepki gösterdi. Vatandaşların da dahil olduğu olayda linç edilmek istenen tacizci, oto yıkamacıya sığındı. İkinci olayda ise küçük bir çocuk apartmandaki komşusu tarafından fiziki olarak cinsel istismara uğradı. Her iki olaydada tacizciler gözaltına alındı.

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Sultangazi'de geçen çarşamba günü yaşanan iki farklı taciz iddiası nedeniyle ortalık karıştı. İlk olay, saat 19.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Kahvehanenin önünde oturan kişi iddiaya göre, kaldırımda yürüyen bir kadının fotoğraflarını cep telefonu ile gizlice çekti. Durumu fark eden kadın, fotoğraflarını çeken kişiye tepki gösterdi. Kadının tepkisini fark eden çevredekiler, şüpheliyi darbetmeye başladı. Koşarak yakınlarda bulunan bir oto yıkamacıya sığınan kişi, burada vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Sağduyulu vatandaşlar araya girerek, müdahalede bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kadının şikayetçi olması üzerine şüpheliyi gözaltına alarak, polis merkezine götürdü.

KOMŞUSUNUN İSTİSMARINA MARUZ KALDI

Aynı saatlerde yaşanan ikinci olay ise, İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Mustafa A., aynı binada ikamet eden komşularının küçük çocuklarına fiziki olarak cinsel istismarda bulundu. Küçük çocuk yaşananları annesi K.K.'ya anlattı. Kapı komşuları olan Mustafa A.'nın yanına giden çocuğun ailesi şüpheliyi darbetti. Daha sonra durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Mustafa A.'yı gözaltına aldı. Ailenin şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

