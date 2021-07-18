HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da bir kişi denizde kayboldu! Ekipler seferber oldu

İstanbul'da bir kişi denizde kayboldu! Ekipler seferber oldu

18.07.2021 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Fatih'te gece saatlerinde Samatya Sahili'nden tekne ile denize açıldığı iddia edilen 4 kişiden 1'i henüz bilinmeyen bir nedenle suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve itfaiye su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin kayıp olduğu iddia edilen kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da bir kişi denizde kayboldu! Ekipler seferber oldu

Olay Fatih'te gece saatlerinde Samatya Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre isimleri öğrenilemeyen 4 kişi, gece saatlerinde kullandıkları tekne ile denize açıldı. İddiaya göre 4 kişiden 1'i henüz bilinmeyen bir nedenle suda kayboldu. Sabah saatlerinde teknedekiler durumu itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve itfaiye su altı arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin kayıp olduğu iddia edilen kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

samatya2

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler
PARTNERSerel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışıSerel Yereli'den çarpıcı tecavüz çıkışı
200 promil alkollü yakalandı, verdiği tepki şaşkına çevirdi200 promil alkollü yakalandı, verdiği tepki şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fatih
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yüzlerce kişinin gözleri önünde tekme tokat kavga

Yüzlerce kişinin gözleri önünde tekme tokat kavga

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

Ghezzal ile anlaşma sağlandı!

FIFA, futbolu değiştiriyor! Devrim gibi 5 yenilik

FIFA, futbolu değiştiriyor! Devrim gibi 5 yenilik

Mahalleli sokağa döküldü! İstanbul'da panik anları

Mahalleli sokağa döküldü! İstanbul'da panik anları

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Cinayetin çözülmesinden sonra ilk kez konuştular

Korkunç görüntü! Bu kez Gediz Deltası

Korkunç görüntü! Bu kez Gediz Deltası

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sedat Peker'e yönelik operasyonda yeni gelişme

Sedat Peker'e yönelik operasyonda yeni gelişme

'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Mezarları gören telefona sarıldı

'Bu kadar da olmaz' dedirtti! Mezarları gören telefona sarıldı

Diyarbakır'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Diyarbakır'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.