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İstanbul'da büyücü operasyonu! Görüşmek 300, büyü 2500 TL: İyi diğerlerinin eline düşmemişsiniz

15.12.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da büyü yaptığını ileri sürüp insanların umutlarıyla oynayan sözde medyum yakayı ele verdi. Görüşmeye 300, büyüye ise 2500 TL para alan dolandırıcı, umut tacirliğinin yanı sıra kendisinden medet uman kadınları da taciz etti. Mağdur kadınların ihbarı sonrası ortaya çıkan olayda dolandırıcı gözaltına alındı.

İstanbul'da büyücü operasyonu! Görüşmek 300, büyü 2500 TL: İyi diğerlerinin eline düşmemişsiniz

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi, kendine 'medyum' diyerek insanların umutlarıyla oynadı. Bağlama ve aşk büyüsü yapan sözde medyumun kendisinden medet uman kadınları taciz ettiği de ortaya çıktı. Dolandırıcının görüşmek 300, büyü yaptırmak için ise 2500 TL aldığı öğrenildi.

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KADINLARI TACİZ ETTİ

Kimini aşk, sadakat büyüsü yalanıyla kandırdı, kimini 'muska yazacağım, rızkın açılacak' dedi. Umut tacirliği, din istismarı yaptığı yetmedi, medet umup ofisine gelen kadınlara sarkıntılık da etti. Büyücü skandalı, mağdur kadınların ihbarıyla ortaya çıktı.

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"İYİ DİĞERLERİNİN ELİNE DÜŞMEMİŞSİNİZ"

Gelen ihbarlar sonrası harekete geçen Show Haber muhabiri, sözde medyumun Küçükçekmece'deki ofisinde mağdur rolünü oynadı. Sözde medyumla görüşmek 300, büyü yaptırmak ise 2500 TL. Kendi sahtekarlığını unutan kişi, diğer sözde medyumlara da laf attı. Muhabire 'Daha önce böyle bir şey yaptırdınız mı?' diye soran sözde medyum 'Hayır' yanıtını alınca 'İyi diğerlerinin eline düşmemişsiniz' dedi.

"ZATEN BAŞIMDA YETERİNCE KADIN VAR"

Hakkındaki taciz iddialarına ise sözde medyum pişkin pişkin, 'Ben zaten herkese bakmıyorum. Beni niye karalıyorsun. Sapık yazmışlar, dolandırıcı yazmışlar zaten başımda yeterince kadın var' cevabını verdi.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler sonrası harekete geçen ekipler sözde medyumu gözaltına aldı.

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