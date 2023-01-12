İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: Dikkat 20 ilçe karanlığa gömülecek! İşte 12 Ocak 2023 Perşembe elektrik kesintisi listesi...

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda gerçekleşen elektrik kesintileri ile ilgili güncel liste vatandaşlar tarafından incelenmeye başlandı. Bugün elektrik kesintisi nedeniyle 20 ilçede birçok nokta karanlığa gömülecek. İşte 12 Ocak 2023 Perşembe elektrik kesintisi listesi...

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

12 Ocak 2023 Perşembe günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintileri ile ilgili detaylar AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı.

ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER! (12 OCAK 2023 PERŞEMBE)

NO: 34640719

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-FATİH mah ERCİHAN, TOYGAR, TRABZON sk / TAYAKADIN mah AKARSU, AYDANUR, BAKLALI-HACIMAŞLI, DESTAN, ELMA, ERK, ERİK, GÖKNAR, KIZILAĞAÇ, KUZULUK, RABİA, REHA, TELLİ TURNA, TRABZON, UYANIK, UĞURHAN, YENİŞEHİR sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34626485

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TERKOS mah HATUN ÇEŞME, KUMLUK, TÜRKOĞLU sk bölgelerinde 13/01/2023 09:30:00 - 13/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34640733

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah MARTI, ÇİMENLİ sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34623688

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ARAS, AĞAÇARDI, BAHADIR, BEKTAŞ, BURSA, CAN YÜCEL, CENK, CİVA, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), GEDİZ, GÖKALP, HAMZA YERLİKAYA, KADIRGA, KAHRAMAN, KARINCA, KARTOPU, KIZILIRMAK, KOLBAŞI, KOÇAK, KURDELA, KİBELE, KİLİM, KİRAZLI, MANDALİNA, MERİH, MİGROS, ONURLU, ORMANLI, OSMANPAŞA, PALACI, PORTAKAL, PİYASA, REŞİTPAŞA, SAKARYA, SALİM BEY, SARI ASMA, SARI ÇİÇEK, SULUKUYU, UMUTLU, YASEMİN, YEŞİLCE, ÇAKIR, ÇAKMAKLI, ÖZEN, ÜZENGİ, İPLİK, ŞAHMERAN, ŞEFTALİ, ŞEHİT MURAT YÜKSEL, ŞIK sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34640735

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ÇELİK sk / DENİZKÖŞKLER mah RÜZGARLI sk bölgelerinde 13/01/2023 13:00:00 - 13/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34640591

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2269., 2270., 2271., 2272., 2273., 2275., 2276., 2277., 2278., 2279., 2280., 2281., 2282., 2283., 2284., 2287., 2288., 2289., ORHAN GAZİ, YANYOL, ŞEHİT MEHMET ÖZCAN sk / MAHMUTBEY mah 2630. sk bölgelerinde 13/01/2023 08:00:00 - 13/01/2023 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34622685

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 169., 180., 181., 182., 183., 184., 185., 186., 187., 190., 191., 192., 193., 194., 195., 196., 197., 201., 208., 220. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 246., 256., 257., 262., 263., 264., 282. sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34645056

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah KURTULUŞ, TAVUKÇU KÖPRÜ sk / YENİMAHALLE mah 1529., 1530., 1531., 1532., 1533., 1534., 1535., 1536., 1575., 1576., 1577., 1578., 1579., 1580., DÖKÜMCÜLER, MEVLANA, TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34639989

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 675. sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34645623

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah BAĞCILAR ASFALTI sk / FATİH mah 1745., 1746., 1747., 1748., 1749., 1750., 1751., 1752., 1753., BİRLİK, MEHMET AKİF, VELİOĞLU sk / FEVZİ ÇAKMAK mah 2045., 2114., 2115., 2119., BİRLİK, NAMIK KEMAL sk / KİRAZLI mah HÜRRİYET sk / SANCAKTEPE mah 965., 966., BİRLİK sk / YAVUZ SELİM mah 1063., 1076., 1078., 1079., 1080., 1081., 1082., 1083., 1084., 1085., 1086., 1087., 1088., 1089., 1090., 1091., 1092., 1093., 1094., 1095., 1096., 1097., 1098., 1099., 1100., 1101., 1102., 967., 968., 969., BİRLİK, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34640593

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah 2284., 2285., 2294., 2295., 2298., 2341., 2343., 2346., 2371., 2385., KARANFİL sk bölgelerinde 13/01/2023 10:30:00 - 13/01/2023 12:45:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34640615

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -GÖZTEPE mah sk bölgelerinde 13/01/2023 14:00:00 - 13/01/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34645055

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AĞAÇ, BEYLER, DERE 1, DUMAN, DÖNER, ESKİ EDİRNE YOLU, ESRA, GÖKÇE 1, HANIM, KANDİL, NURLU 1, SEYRAN, SEYİR, UZUNGÖL, ŞEFKAT sk / YENİBOSNA MERKEZ mah ESKİ EDİRNE YOLU, VOLKAN 1, ÇEŞME 3 sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34645695

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ADEM, BARBAROS 1, ERGÜN, KEREM 1, PLEVNE, YAŞAR sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34624689

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1134., AHMET YESEVİ, GÖKDEMİR, GÖRÜMLÜ, GÜNEL, GİRNE, KÖŞE, SİNEM, TAKVİM, TATLI, ÇINARCIK, ŞEHİT POLİS ERDEM ÖZÇELİK sk bölgelerinde 13/01/2023 00:01:00 - 13/01/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34624690

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1701. sk bölgelerinde 13/01/2023 00:01:00 - 13/01/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34639905

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah DUTLUK İÇİ, DİKİLİTAŞ, FİLİZ, OTOPARK, SETÜSTÜ, TUĞRUL, YENİDOĞAN, ZERDE sk bölgelerinde 13/01/2023 10:00:00 - 13/01/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34640838

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah METE, MİRALAY ŞEFİKBEY sk bölgelerinde 13/01/2023 00:00:00 - 13/01/2023 03:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34640131

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah CAMCI MUSA, EMİN CAMİİ, GÜMÜŞ KÜPE, KAHYA BEY, SAMANCI FERHAT, İNCE KAŞ sk / KAMER HATUN mah AL HATUN, AYNALI ÇEŞME, AĞAÇ ÇİLEĞİ, EMİN CAMİİ, GÜMÜŞ KÜPE, REFİK SAYDAM, TARLABAŞI, ÇATIK KAŞ sk / SURURİ MEHMET EFENDİ mah ARMAĞAN, ATLAMA, AYNALI ÇEŞME, BAHRİYE, CEDİDİYE, EMİN CAMİİ, EYYÜHÜM, KARANFİL ÇIKMAZI, KASIMPAŞA MEVLEVİHANE, KASIMPAŞA YAĞHANESİ ÇIKMAZI, KERAMET, KERAMET ÇIKMAZI, SAMANCI FERHAT, SURURİ CAMİİ ÇIKMAZI, SURURİ ÇEŞME, SİPAHİ FIRINI, TENNURE, TENNURE ÇIKMAZI, ÇATIK KAŞ, İNCE KAŞ sk / YAHYA KAHYA mah AYNALI ÇEŞME, BAHRİYE sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34640840

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah METE, MİRALAY ŞEFİKBEY sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34640130

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah METE sk / ŞAHKULU mah KUMBARACI YOKUŞU sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34639903

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIMİMİ mah ARAP OĞLAN, DÖŞEMECİ, KANARYALI, KARINCA, KEMERALTI, NECATİBEY, SAKIZCILAR, VEKİLHARÇ sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah AKÇE, ALİ PAŞA DEĞİRMENİ, BAŞ CERRAH, DENİZCİLER, DERİCİLER, DÖŞEMECİ, GECE KUŞU, HAMAM, HOCA TAHSİN, KARAALİ KAPTAN, KEMANKEŞ, KILIÇ ALİPAŞA MESCİDİ, MUMHANE, MURAKIP, NECATİBEY, YUVA sk / MÜEYYETZADE mah NECATİBEY sk bölgelerinde 13/01/2023 10:00:00 - 13/01/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34645171

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah BEŞ KAVAKLAR, GÖKHAN KALAYCIOĞLU, KAVAKLAR, KAVAKLIK ÇIKMAZI, TOMURCUK sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34645706

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah BUHARA, FULYA, NADİDE, UMUT, İSTASYON sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34645156

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah ASMA, EREN, GEZGİN ÇIKMAZI, GEZİCİ ÇIKMAZI, GÖKDUMAN, GÖÇMEN ÇIKMAZI, MEHMET AKİF ERSOY sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34645172

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah BEŞ KAVAKLAR, DOMUZDERE, FETİH, MEHMET ŞANLI, OLCAY sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34629630

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah BERRAK, BİRLİK, GÜLBAHAR, GÜNGÖRMÜŞ, GÜNÇİÇEK, HANDE 1, HÜRRİYET 1, KIBRIS, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, MİLLET 3, MİLLETİM, TALİP, ÖZMARMARA sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34623508

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÜLER, KIŞLA sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34623511

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah PİRİ REİS sk bölgelerinde 13/01/2023 11:00:00 - 13/01/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34623487

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GEZİBOYU, GÖKADA, GÖKALP, GÜVEN, TAŞOCAĞI sk bölgelerinde 13/01/2023 13:00:00 - 13/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34624651

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 138., DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 13/01/2023 00:00:00 - 13/01/2023 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34622425

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İSTİKLAL mah CENNET, KAYA, MEŞRUTİYET, OKUL, OLTUTAŞI sk / ŞEHİTLER mah ARZU sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34623595

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1213., 1214., YAŞAR KEMAL sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34623644

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 3.ORTANCA, 4.BEGONYA, CANAN, COŞKUN, ERGUVAN, GONCA, MERCAN, ORKİDE, ŞEHİT METİN KAYA sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34623647

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah 1.EFE, AHU, BOĞAZİÇİ, EMİRGAN, KADER, SERAP, SEREN, UMUT, YASEMİN sk bölgelerinde 13/01/2023 11:00:00 - 13/01/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34640741

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAHARİYE YOLU, ESKİ MAHKEME, EYÜP HAMAMI, FAHRİ KORUTÜRK, SULTAN REŞAT, SİLAHTARAĞA sk / İSLAMBEY mah FAHRİ KORUTÜRK, HALİTPAŞA, TÜLBENTÇİ MUHİTTİN sk bölgelerinde 13/01/2023 18:00:00 - 13/01/2023 20:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34639863

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KOCA MUSTAFAPAŞA mah AKARCA ÇEŞMESİ, AKINCI, ATEŞBAZ, BALIKÇI, BALTA, BERBER ŞEFİK, BESTEKÂR HAKKI, BÜYÜK KULELİ, CAMBAZİYE MEKTEBİ, DEMİRCİ OSMAN, GÜMRÜKÇÜ, GÜMÜŞ YÜKSÜK, HACI KADIN ÇEŞMESİ, KEHRİBAR, KİLİSE ALTI, MARMARA, MERCAN BALIĞI, MÜTESELLİM, MİLLİ MÜDAFAA, ORG. ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN, PAMUKÇU, PULCU, SARRAF TAHSİN, SOĞUK SARNIÇ, TÜTÜNLÜK, ÇARIKÇI, İNEBEY, ŞARAP, ŞIRLAĞAN sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 10:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34639865

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HACI KADIN mah ATLAMATAŞI, HIZIR KÜLHANI, HIZIRBEY CAMİİ, İŞLEK sk / HOCA GIYASETTİN mah ATLAMATAŞI, HACI KADIN , HACI KADIN 1. ÇIKMAZI, HIZIRBEY CAMİİ, KÜÇÜKPAZAR, KÜÇÜKPAZAR MEKTEBİ, MEHMETPAŞA YOKUŞU, SAATÇİ SADİ, SAATÇİ YOKUŞU, YENİHAYAT, İŞLEK sk / YAVUZ SİNAN mah AKTAR DEĞİRMENİ ÇIKMAZI, ARALIKDOLAP, ARAP ÇEŞMESİ, ATLAMATAŞI, KÜÇÜKDOLAP, KÜÇÜKPAZAR, KÜÇÜKPAZAR KARAKOL, LEBLEBİCİ, PAZAR ÇEŞMESİ, RAGIP GÜMÜŞPALA, TAHSİLDAR, UNKAPANI DEĞİRMENİ, YAVUZ SİNAN CAMİİ, YENİHAYAT, YOĞURTCU NURİ, ÇAKŞIRCI sk bölgelerinde 13/01/2023 11:00:00 - 13/01/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34639869

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MUHSİNE HATUN mah BATUMLU, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, EVCİN, GERDANLIK, MOLATAŞI, TAVAŞİÇEŞMESİ, TELLİ ODALAR, TÜRKELİ, ÇİFTE GELİNLER, ÜSTAD sk / MİMAR HAYRETTİN mah ARAYICI, ARAYICI ÇIKMAZI, BALİPAŞA YOKUŞU, KADIRGA LİMANI, KURBAN, TİYATRO, ÇİFTE GELİNLER sk / NİŞANCA mah KENANBEY ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, MOLATAŞI ÇIKMAZI, NİŞANCA MEHMETPAŞA CAMİİ, TÜRKELİ, TÜRKELİ 1. ÇIKMAZI sk / SARAÇ İSHAK mah KUMKAPI DEĞİRMENİ, KUMKAPI HANI, MABEYİNCİ 2. ÇIKMAZI, MABEYİNCİ YOKUŞU, SARAÇ İSHAK, TULUMBA ÇIKMAZI, TÜRKELİ, TİYATRO, ÇİFTE GELİNLER, İBRAHİMPAŞA YOKUŞU, ŞAKİREFENDİ ÇEŞMESİ sk / ŞEHSUVAR BEY mah KADIRGA LİMANI, ÜSTAD sk bölgelerinde 13/01/2023 13:00:00 - 13/01/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34639873

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-ATİKALİ mah MANYASİZADE sk / BALAT mah CAMCI ÇEŞMESİ YOKUŞU, CEBECİBAŞI MESCİDİ, CÂBİ ALİ, DARÜŞŞAFAKA, MANYASİZADE, MERCİMEK, SULTAN SELİM, SULTAN SELİM ÇIKMAZI, İMAM ÖMER, İSMAİLAĞA, İSMAİLAĞA 1. ÇIKMAZI sk bölgelerinde 13/01/2023 15:00:00 - 13/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34625373

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah HEKİMSUYU sk bölgelerinde 13/01/2023 00:05:00 - 13/01/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34625374

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 761., 775., 776., 777., 780/1., 781., 782., 783., 784., 785., 786., 787., 788., 788/1., 789., 790., 791., 792., 795., 796. sk / ŞEMSİPAŞA mah 15. sk bölgelerinde 13/01/2023 00:05:00 - 13/01/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34640791

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1089. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2051., B sk bölgelerinde 13/01/2023 10:00:00 - 13/01/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34623645

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1144., 1166., 1168., 1168/1., 1169., 1170., 1170/1., 1170/2., 1170/3., 1170/4., 1170/5., 1171., 1172., 1173., ERTUĞRUL GAZİ sk bölgelerinde 13/01/2023 10:00:00 - 13/01/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34630780

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 598., BERRAK sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah BERRAK, KAMER, KARDEŞLER, KELEBEK, KUTSAL sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah 589, BİRSEL, KARDEŞLER, VARDAR sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34625508

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah BAŞARAN, EKİM, KANARYA, PARK, SİNANPAŞA, VATAN sk bölgelerinde 13/01/2023 01:00:00 - 13/01/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34645647

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah BAL, BALSUYU, BEDİR, HAVADAR, MALTA, PETEK sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34646321

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMER, ESKİ BEŞİKTAŞ, GÜLAY, KAĞITHANE, KIRIM, NURTAÇ, İKRAM, İMRAHOR sk / MERKEZ mah İMRAHOR sk bölgelerinde 13/01/2023 09:30:00 - 13/01/2023 13:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34624249

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ALEV, BELLER, BENGİSU, BENGİSU ÇIKMAZI, FENER, HAKİM, HAKİM ÇIKMAZI, TALATPAŞA, TUNÇ sk bölgelerinde 13/01/2023 09:30:00 - 13/01/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34624266

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKRAN, ALKIŞ, ARZU, ATAK, BAŞPINAR, DERNEK, DERNEK ÇIKMAZI, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜZELDERE sk / TELSİZLER mah CANAN, DERNEK sk / ÇELİKTEPE mah ALKILIÇ, ALPTEKİN, ATABEY, BALIM, BOZOKLAR, BOĞAZİÇİ, CELALİ, CEYHAN, EMRE, ESTERGON, EYALET, GENÇ OSMAN, GÜLESER, GÜZELDERE, HALİLPAŞA, HAS, HATMİ, HAYIRLI, HIZIR İLYAS, KADIRGA, KANUNİ, KAVAKLIDERE, KILIÇ ALİ, KINIK, MURATPAŞA, MUŞTA, POLAT, SALİH REİS, SALİH REİS ÇIKMAZI, SUADİYE, TELLİTURNAM, YENİYOL, ÇATALTEPE, ÇINARCIK, ÖZLEM, ÜMİT, İLHANLAR, İNCİ, ŞAH, ŞEHİT AHMET ÇORBACI sk bölgelerinde 13/01/2023 10:00:00 - 13/01/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34645651

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah ALAGEYİK, BEYAZEL, HABİL, OKAY sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34645650

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah DELİ ORMAN, ERDOĞAN sk / YEŞİLOVA mah 1.TAN, 2.İNÖNÜ, 5.YAYLA, BAHÇE, DELİ ORMAN, KIBRIS sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34624826

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah KAYA, YALÇIN, YENİBAHAR ÇIKMAZI, ÇAM SAKIZI, ÇANTA ÇİÇEĞİ, ÇAYIRGÜZELİ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34624825

İSTANBUL SARIYER ilce -ZEKERİYAKÖY mah sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34645197

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah ADİL, BALABANDERE, BATI, DUT, FİDE, FİKRİ, HİLAL, KARAGÜL, KARTOPU ÇIKMAZI, KEKLİK, KERVAN, KISMET AĞACI, MUHTAR ŞABAN ÇIKMAZI, NEHİR, NİSAN, SAHİL ÇAMI, SEDİR, SUSAM, TURGUT REİS, ÇAMLIBEL, İNCİR, İĞDE sk / USKUMRUKÖY mah ARIKÖY İĞDE, HAZİRAN sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34625324

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 108., 109., 110., 111., 112., 113., 117., 118., 125., 130., 132., 133., 154., 164., 177., 197., DEREBOYU 1, ESKİ PAZAR, HADIMKORU YOLU, KURT YOKUŞU ÇIKMAZI, KURTYOLU, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ŞEHİT NACİ CANAN TUNCER, ŞEHİT İLHAN YURT sk / MASLAK mah HADIMKORU YOLU, MASLAK BİLİNMEYEN sk bölgelerinde 13/01/2023 10:00:00 - 13/01/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34623599

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah ADNAN KAHVECİ, BAHÇE KEKİĞİ, DAĞ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, FEZA, MUHTAR, TARABYA BAYIRI, TUNCA, YILDIZ TEPE, YUMAK, ÖNCELER sk / TARABYA mah ARMAĞAN, TARABYA BAYIRI, YUMAK sk bölgelerinde 13/01/2023 13:00:00 - 13/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34645564

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK SİNEKLİ mah AKVARYUM ÇIKMAZI, PTT, SEBİL, ÇUKURCA sk / KÜÇÜK SİNEKLİ mah PTT, SEBİL, TAŞOVA, ÇANAKPINAR, ÇUKURCA, ÇUÇURGA sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34639887

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah BAĞDAŞ, CENGİZ, DERMAN, DEVRAN, DEĞER, ELMALI, GAZİPAŞA, GÖKÇEK, GÖLET, HURMA, KULELİ, KUŞAK, SELİMİYE, YALNIZ, YAVER, YUSUF ZİYA KAYA, ZİYA GÖKALP, ÇAĞLA, ÇİL sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34640687

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FEVZİPAŞA mah GAZİPAŞA, KRİSTAL, KÜRE, NAMIK KEMAL, YALNIZ, YUSUF ZİYA KAYA, ZİYA GÖKALP, ÇAYBAŞI, İLKYAZ, İSMAİL HAKKI BİLGİÇ sk / ORTAKÖY mah ÖKTEN sk / İSMETPAŞA mah NAMIK KEMAL, YÖRÜK sk bölgelerinde 13/01/2023 09:00:00 - 13/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34645205

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK SİNEKLİ mah AKÇA ÇIKMAZI, AKŞEMSEDDİN, BATI ÇEŞME, BORDO, BOTANİK BAHÇE, DEDEOĞLU, DOĞU ÇEŞME, GALİP, GÖKBEN, GÖKTAŞI, GÜRLER, KARA, KARABEY, OKÇU, PAPATYA, RAKKAS, TABAN DERE, TÜRKER, YASA, ZORLU VİRAJ, ÜZGÜNLER sk bölgelerinde 13/01/2023 13:00:00 - 13/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34614707

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah YENİ İLHAN sk / MEŞRUTİYET mah MELEK, SUNA KIRAÇ, YENİ İLHAN sk bölgelerinde 13/01/2023 10:00:00 - 13/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34623676

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251., 1251/1., 1252., 1252/1., 1252/2., 1253., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1258/2., 1258/4., 1259., 1260., 1270., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1312., 1313., 1326/3., 1327., 1327/1., 1328., CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, LÜTFİ AYKAÇ, İSTİKLAL sk / YUNUS EMRE mah 1622. sk bölgelerinde 13/01/2023 09:30:00 - 13/01/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34640791

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1089. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2051., B sk bölgelerinde 13/01/2023 10:00:00 - 13/01/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34623649

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 302., 303., 303/1., 304., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESCİDİ SELAM, ZAFER sk / İSMETPAŞA mah 79., ORDU sk bölgelerinde 13/01/2023 12:00:00 - 13/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, Bedaş'ın web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

