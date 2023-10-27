İstanbul'da Büyük Filistin Mitingi! Cumhur İttifakı ortakları da katılacak

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Ekim Cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda "Büyük Filistin Mitingi" düzenleneceğini açıklamıştı. İl Başkanlığından yapılan açıklamada, mitingin, "İsrail vahşetine dikkat çekmek, özgür Filistin davasına destek olmak" amacıyla gerçekleştirileceği belirtilmişti.

ÇOK SAYIDA İNSAN MİTİNGE GELECEK

“Büyük Filistin Mitingi” milyonlarca vatandaşın yanı sıra özel konukları da ağırlayacak. Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek mitinge pek çok farklı ülkeden devlet adamları, hükümet temsilcileri, siyasi parti liderleri katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek mitingde; dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu sahne alacak. Mitingde sanatçılar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, medya, sanat, spor, kültür ve iş dünyasından çok sayıda etkin isimler de yer alacak.

Türkiye’nin yanı sıra dünya genelinde ulusal ve uluslararası yayın yapan medya kuruluşları mitingi takip edecek.

CUMHUR İTTİFAKI ORTAKLARI DA KATILACAK

Ayrıca mitinge MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katılacak.





