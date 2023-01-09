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İstanbul'da Büyükdere Caddesi üzerinde silahlı saldırı! Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar: 1 ölü 2 yaralı

09.01.2023 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane Büyükdere Caddesi üzerinde silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Motosikletli saldırganların açtığı ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Polis ekipleri kayıplara karışan motosikletteki 2 saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da Büyükdere Caddesi üzerinde silahlı saldırı! Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar: 1 ölü 2 yaralı

Kağıthane’deki saldırı saat 18.00 sıralarında 4. Levent Emniyetevleri Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Sosyal medyadan bir şahısla tartıştığı iddia edilen Cihan Ö., randevulaştıktan sonra akşam saatlerinde buluşma noktasına gelerek beklemeye başladı.

MOTOSİKLETLE GELİP KURŞUN YAĞDIRDILAR

Bir süre burada bekleyen Cihan Ö.’ye motosikletle seyreden iki saldırgan tarafından silahla ateş açıldı. Olayda Cihan Ö., o esnada yoldan geçen Cihan H. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Ameliyata alınan Cihan Ö. ve Cihan H.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, üstünden kimlik çıkmadığı için belirlenemeyen kişi ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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SALDIRININ ARDINDAN KAYIPLARA KARIŞTILAR

Öte yandan olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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Yapılan çalışmalar sonucunda kimliğini tespit eden polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)

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cinayet silahlı saldırı

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