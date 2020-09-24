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İstanbul'da çifte cinayet! Önce eşini sonra arkadaşını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2020 11:17 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de eşini ormanlık alanda öldüren kişi, daha sonra bir arkadaşının evini basarak kurşun yağdırdı. Arkadaşını da öldüren saldırgan polis tarafından yakalandı.

Çifte cinayet Arnavutköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ersin Y. Hacımaşlı mevkii ormanlık alanda eşi Elif Y.'yi silahla ateş ederek öldürdü. Ersin Y. daha sonra Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hıdır sokak üzerindeki Emrah Erdoğan'ın yaşadığı eve giderek zili çaldı. Şüpheli zili çalarken, Erdoğan'ın eşi kapıyı açtı. Ersin Y. bir anda eve girerek Erdoğan'a silahla ateş etmeye başladı. Erdoğan kanlar içinde yere düşerken, saldırgan hızla evden çıkarak kayıplara karıştı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Silah seslerini duyan komşular durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erdoğan'ın öldüğünü belirledi. Gözlerinin önünde eşi öldürülen kadın sinir krizi geçirdi.

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YAKALANDI

Polisin soruşturması devam ederken, kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalandı. Ersin Y.'nin polis sorgusunda iki cinayeti de işlediğini kabul ettiğini söylediği öğrenildi. Ersin Y.'nin gözaltındaki işlemleri devam ederken, polisin soruşturması çok yönlü olarak devam ediyor.

DHA

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
önce eşini sonra arkadaşını öldürdüğüne göre mesele az çok belli
Bu nedir kardeşim ülke iyice karıştı insan evinde bile bu şekilde kolayca kurşunlaniyorsa gercekten ülkenin durumu cok vahim... Alllah sonumuzu hayır etsin.. ülkede zaten adalet yok tecavüzcüsü sapığı manyağı katili eşkiyası terörü pisikopatı ne ararsan hepsi elini kolunu sallaya sallaya geziyo.. eli kalem tutan avukatı gazetecisi ogretmeni doktoru icerde..! gelde yaşa bu ülkede
Millet açından ölüyor bu silahları nerden alıyorlar
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