İstanbul'da Çinli kadının öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı

Fatih, Seyit Ömer Mahallesi, Şeyh Hüsamettin Sokak üzerinde 8 Temmuz 2019 tarihinde bir evde yangın çıkmasının ardından olay yerine itfaiye geldi. Kısa sürede yangını söndüren itfaiye ekipleri içerde çıplak bir kadın cesediyle karşılaşınca polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede Çin uyruklu Chen Haiyun adlı kadının boğazının kesilerek öldürüldüğünü tespit etti.

EVE BASKIN DÜZENLENDİ



Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis çevrede bulunan tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yangınından bir süre önce eve giren ve yangından bir kaç dakika önce çıktığı öğrenilen bir kişi tespit edildi. Polis ekipleri kamera görüntülerini kullanarak PUBG şapkalı şüpheliyi bir hastanenin otoparkına park ettiği siyah renkli otomobiline kadar takip etti. Otomobilinin plaka kaydı sorgulandığında Bülent P. adlı kişinin adına kayıtlı olduğu belirlendi. Yapılan inceleme sonucu olay günü otomobili kardeşi Mert P.'nin kullandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Cerrahpaşa Caddesi, Kasapbaşı Sokak üzerinde tespit edilen bir eve baskın yapan ekipler şüpheli Mert P.'yi gözaltına aldı.